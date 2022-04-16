Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

16.04.2022 10:56
Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ve 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ve 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" 162 ekip, 495 personel ile 193 uygulama noktasında gerçekleştirildi.

Faaliyette 7 bin 156 Türk vatandaşı ve 254 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 7 bin 410 şahsın sorgusu yapıldı. Sorgu neticesinde çeşitli suçlardan aranan 18 Türk vatandaşı ve 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna Muhalefet (İkamet yerini terk etme ) suçundan 53 Suriye uyruklu şahsa Geçici Koruma Kimlik Belgelerinde belirtilen ikamet etikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı.

Yapılan trafik kontrollerinde 13 sürücüye toplamda 4 bin 627 TL cezai işlem uygulanarak, 102 metruk bina ve 131 umuma açık yerin kontrolü yapıldı. - ANTALYA

Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

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Jandarma, Antalya, Tragger, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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