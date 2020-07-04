Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı - Son Dakika

Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı

ADANA - Adana'da gerçekleşen huzur ve güven uygulaması kapsamında Kozan ilçesinde gerçekleşen çalışmada sürücüler polisi görünce maskeye sarıldı. Vatandaşın huzur ve güvenliği için gerçekleşen uygulamada ilçede 110 görevli polis ve bekçi görev alırken 408 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak huzur uygulamasına katılarak denetimleri gerçekleştirirken uygulamaya denk gelen çocuklara trafik kurallarına uyması ve maske takılmasını sözünü alarak oyuncak hediye etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen "Huzur ve Güven" uygulamasında polis ekipleri ilçe genelinde araçları aradı, kimlik sorguladı maske takmayanlara ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulunarak denetimlerini gerçekleştirdi. Uygulamada Polis ekiplerini gören sürücüler maske takma yarışına girerken ekipler toplum sağlığı için Korona virüs tedbirleri kapsamında sürücüleri maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyardı. Uygulamaya katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak araç içinde seyahat eden çocuklara maske takmak ve trafik kurallarına uymayan ebeveynlerini uyarma sözü alarak oyuncak hediye etti. Kozan'ın merkezinde bir çok noktada gerçekleşen uygulamada 408 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 85 araç, 29 iş yeri parkta denetim gerçekleşti. Denetimlerde sürücüler polisi görünce maske takma yarışına girdiler.