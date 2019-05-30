HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ahıska Türklerinin ramazan coşkusu

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 14 Kasım 1944'te Kırgız topraklarına getirilen Ahıska Türkleri, ramazan ayında toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 14 Kasım 1944'te Kırgız topraklarına getirilen Ahıska Türkleri, ramazan ayında toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Türkler, yerleşim birimine ve maddi imkanına göre, evinde, restoranda ve cami avlusunda verdiği iftarlara, yakınlarını ve köylüleri davet ediyor.

Aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla iftar davetlerine katılanlar, okunan Kur'an-ı Kerimin ardından birlikte oruçlarını açıyor.

Toplu iftarlarda genellikle, etli mantı, etli hınkal, etli dolma, etli pilav ve etli patates çorbası ikram ediliyor.

Ezanın okunmasıyla ramazanın coşkusunu hep birlikte yaşayan Türkler ve Kırgızlar, bu adetin gelecek nesillere ulaşmasını istiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Çuy Bölgesi'ne bağlı Keneş köyünde yaşayan Ahıska Türkü birkaç aile de bu geleneği yaşatıyor.

Köy camisi avlusunda verilen iftarın organizatörlerinden Rüstem Fazliyev, AA muhabirine, köy camisinde sırasıyla bir gün Kırgızların bir gün de Türklerin iftar verdiğini anlattı.

Her akşam kurulan iftar sofrasının herkese açık olduğunu belirten Fazliyev, "Bugün arkadaşlarımızla iftar vereceğiz. Bu etkinliğin amacı gençlerimizi camiye çekmektir. Teravih namazlarını birlikte kılmaktır." dedi.

İftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Fazliyev, "Allah'tan dileğimiz odur ki, tüm dünyadaki camilerde iftar sofraları kurulsun. Bütün Müslüman kardeşlerimizin sofraları dolu olsun. Allah oruçlarını kabul etsin. Ramazan ayı mübarek olsun." diye konuştu.

Keneş köy camisi imamı Abutalip Şükürov da ramazan ayını yoğun ibadetleriyle geçirdiklerini belirtti.

İmam Şükürov, dün Kırgız gençlerin iftar verdiğini bugün de Türk gençlerin iftar programı düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ahıskalılar Kırgız milletinin bir kanadıdır"

İftara katılan Kırgız asıllı Turatbek İsakov, "Ahıskalılar, Kırgız milletinin birinci dereceden akrabasıdır. Ahıskalılar, Kırgız milletinin bir kanadıdır. Kırgızlar ile Türkler barış ve birlik içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Emekli beden eğitimi öğretmeni İsakov, Türkçeyi Ahıskalılardan öğrendiğini belirterek, "Türkçeyi köy camisinin yapımında emeği geçen Türk dedelerden öğrendim. Biz köydeki Kırgızlar Türkçeyi çok seviyoruz. Türkler de Kırgızca konuşmayı çok seviyorlar." diye konuştu.

Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden İsakov, "Allah'a çok şükür, ramazan ayına ulaştık. 30 gün bizde bayram gibi geçiyor. Orucumuzu Allah rızası için tutuyoruz. Bugün Ahıskalılar iftar sofrası hazırladı. Böylece İslam dinin büyümesine katkı sağladı. Bu gençlerden Allah razı olsun." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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