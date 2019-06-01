HUZUR ve BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazan pidelerini "Selda usta" yaptı

CİHAN OKUR - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eşinin açtığı fırında eleman sıkıntısı yaşanması nedeniyle çalışmaya başlayan ve bir süre sonra fırının başına geçen 32 yaşındaki Selda Darçın, mesleğini titizlikle sürdürüyor.Sahibi olduğu fırında 3 yıldır müşterilerine hizmet veren 2 çocuk annesi Darçın, unun teknede hamur haline getirilmesinden ekmek, pide, lahmacun, lavaş, simit, köy ekmeğine dönüşmesine kadarki tüm süreçleri maharetle yerine getiriyor.Kendisi ve 3'ü kadın 5 elemanıyla ekmeklerini büyük özenle yapan Darçın, ilçe halkı tarafından da çalışma azmi ve iş yerinin temizliğinden dolayı takdir görüyor.Darçın, AA muhabirine, genellikle erkeklerin çalışması nedeniyle erkek işi olarak bilinen fırıncılığı kadınların, daha titiz olmalarından dolayı daha iyi yaptığını söyledi.Daha önce çalışmadığını, geç de olsa başladığı fırıncılık mesleğini gururla yaptığını belirten Darçın, şu değerlendirmede bulundu:"Eşimi izleyerek işi öğrendim. Bu işi yapmaktan çok mutluyum, işimi severek yapıyorum. Müşterilerimiz fırında kadın gördüğü zaman daha mutlu oluyor. Müşterilerimiz hijyenik ve lezzetli olduğu için bizi tercih ediyor. Bu işe erkek işi diyorlar ama bence tam tersi, kadın işi. Evde hanımlar ekmek yapıyor. Bence biz yapınca daha lezzetli ve güzel oluyor. Bizi burada gören müşteriler bazen şaşıyor, 'Bayanlar mı işletiyor burayı?' diyorlar."Mesleğe başlamadan önce ev hanımı olduğunu, zamanının büyük bölümünü evde geçirdiğini anlatan Darçın, iş sahibi olmasıyla hayatının monotonluktan kurtulduğunu dile getirdi.Her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları bulunduğunu vurgulayan Darçın, "İlk başlarda zorlandım ama zamanla alıştım. Hem ev işlerini yapıp hem burada çalışmak hem de iki çocuk okutmak zor oluyor ama alıştım, artık zor gelmiyor. Kadınlar istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Hiçbir işe erkek veya kadın işi olarak bakmamalı bence. Her işi kadınlar daha güzel ve titiz yapar. Kadınlar da çalışarak hem kendi hem ülke ekonomisine katkı sağlasınlar." değerlendirmesinde bulundu.Müşterilerden Murat Yeşilyurt da fırın açıldığı günden itibaren ekmeklerini buradan aldıklarını belirterek, "Burada çalışan bayan arkadaşlarımızın hijyenik ve ekmeklerinin lezzetli, güler yüzlü olmaları nedeniyle burayı tercih ediyorum." dedi.