HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Sivas etli ekmeği iftar sofralarını süslüyor

Sivas'ta dananın kaburga eti, soğan, domates ve yeşil biberin harmanlanmasıyla hazırlanan iç malzemesiyle yapılan etli ekmek, ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta dananın kaburga eti, soğan, domates ve yeşil biberin harmanlanmasıyla hazırlanan iç malzemesiyle yapılan etli ekmek, ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sivas etli ekmeği, tadı ile damaklara görünümüyle de gözlere hitap ediyor.

Kentteki kasaplarda dananın kaburga etinden çekilen kıyma ile soğan, domates ve biberin harmanlanmasıyla yapılan iç malzemesi, iftar saatine yakın pide fırınlarına götürülüyor.

Burada iç malzemesi hamur üzerine dizildikten sonra odun ateşinde yaklaşık 5 dakika kadar pişiriliyor. Daha sonra servise hazır hale getirilen etli ekmek, iftar sofralarında ana yemek olarak sunuluyor.

Hazırlanışının pratik olması dolayısıyla etli ekmek, Sivas'ta ramazanda vatandaşların en çok tercih ettiği yiyecekler arasında bulunuyor.

İftar vaktinden saatlerce önce iç malzemesini fırınlara bırakan vatandaşlar, ezan saati yaklaşınca etli ekmeklerini alıyor.

Ramazan boyunca günlük binlerce ekmeğin tüketildiği Sivas'ta, fırıncılar ve kasapların da yüzü gülüyor.

İftar saati öncesinde, fırınlarda etli ekmek sırası bekleniyor.

"Sivas'ta günlük 40 bin civarında etli ekmek tüketiliyor"

Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mehmet Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin damak tadına uygun olduğu için etli ekmeğin yoğun talep gördüğünü belirtti.

Ramazanda özelikle talebin arttığına dikkati çeken Akgül, şunları söyledi:

"Sivas merkezde 200 fırınımız var. Her fırında günlük ortalama 200 etli pide yapılıyor. Ortalama Sivas'ta günlük 40 bin civarında etli ekmek tüketimi oluyor. Lezzet açısından sofralara ayrı bir tat katıyor. Bu yöresel bir tat, yöresel bir ürün. Sivas halkının da genelinin bildiği bir lezzet, şehir dışından gelen misafirlere genelde biz, 'gel bir etli ekmek döktürek' deriz. Sivaslının en güzel ikram ettiği yemektir etli ekmek. Bu bir alışkanlık. Damak tadımıza uygun bir lezzet, Sivaslılar olarak eti biraz fazla seviyoruz hatta pide fırınlarında şimdi vakum makinası alındı. İl dışına da yapılıp, gönderiliyor."

İyi bir etli ekmeğin nasıl yapıldığına dair bilgiler veren Akgül, "Hayvanların etinde en lezzetli yer kaburga kısmıdır. Bizim burada etler kaburga kısmından alınır. Hazırlandıktan sonra fırında koltuk dediğimiz yerde dinlene dinlene pişirilir. İnsanların damak tadına uygun bir lezzet ortaya çıkar." dedi.

"Hepsinde aynı kuyruğu görebilirsiniz"

Kentte 25 yıldır pide fırını işleten Mehmet Akın da siparişleri ezan vaktine yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ramazan ayında günde 250-300 arası etli ekmek yaptıklarını aktaran Akın, "İyi bir etli ekmeğin önce iyi bir ete sonra ise biber, domates, soğana ihtiyacı var. Hazırlandıktan sonra hamurun tam kıvamda olması gerekir. Ne çok mayalı ne de az mayalı olması gerekir. Bir de tabii ki pişme kalitesi ne çok yüksek ateşte ne de kısık ateşte tam kıvamında olduğu zaman mükemmel bir lezzet yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

On yıldır pide fırınında usta olarak çalışan Oğuzhan Taştan ise "İftar saatine kadar günümüz sakin geçiyor. Ezan saati yaklaştığı zaman halkımızın etli pide aşkı tutuyor, etli ekmek kuyruğuna giriyorlar. Etli pide Sivas'ın temel gıdası olmuş. Sivaslılar etli ekmeksiz yaşayamıyorlar. Sivas'ta çok pide fırını var. Hepsinde aynı kuyruğu görebilirsiniz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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