HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Tarihi medresede açık havada teravih namazı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin 'in Artuklu ilçesindeki tarihi Kasımiye Medresesinde hava sıcaklığının yükseldiği ramazanın son günlerinde her akşam vatandaşların yoğun katılımıyla açık havada teravih namazı kılınıyor.Yapımına 13. yüzyılda Artuklu hükümdarı Sultan İsa zamanında başlanan ancak 1469'da tamamlanan ve eğitim verildiği dönemde binlerce alim yetiştiren tarihi Kasımiye Medresesi 17 yıl önce ibadete açıldı.Valilik ile İl Müftülüğünün ortak yürüttüğü çalışma sonucunda 7 yıl önce de vatandaşların yoğun talebiyle medresede, teravih namazı kılınmaya başlandı.Medrese avlusunda 700 yıllık yazlık mescitte ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, ramazanın hava sıcaklıklarının arttığı son günlerinde tarihi yapıyla iç içe ibadet etmenin hazzını yaşıyor.Kadın ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği medresede, ramazanın coşkusu, heyecanı, huzuru ve bereketi en güzel şekilde hissediliyor."Çoğu zaman yer kalmıyor"Medrese sorumlusu Hazbi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medresenin bin 502 yılından bin 910 yılına kadar üniversite olarak kullanıldığını, 410 yıl boyunca hem dini hem fenni derslerin burada ehil kişiler tarafından verildiğini söyledi."Burası açık müze havasında. Bölgenin insanı burada namaz kılmayı tercih ediyor. Çoğu zaman yer kalmıyor. Hem kadın hem erkek kalabalık bir cemaatimiz var. Hafız hocalarımız vaaz veriyor ve dini vecibeleri birebir yerine getiriyorlar." diyen Bulut, tarihi medresenin özellikle ramazan ayında manevi bir görevi üstlendiğini belirtti.Bulut, "Mardin'de açık havada namaz kılınacak cami yok. Tarihi ve çok güzel çeşmesi ve serin olduğu için insanların tercih ettiği yerlerin başında geliyor. İnsanlar huşu içerisinde ibadetini yapıp mutlu olarak çıkıyorlar." şeklinde konuştu.Gün içinde yaklaşık 2 bin ziyaretçinin medreseyi gezdiğini aktaran Bulut, insanların huzur içerisinde ibadet edebilmeleri ve gezebilmeleri için bütün imkanların seferber edildiğini aktardı."Hem manevi atmosferi var hem de serin"Teravih namazını medrese kılan Enes Güneş de "Buranın hem manevi atmosferi var hem de serin bir ortamda huşu içerisinde ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunu sağlayanlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.Selahattin Çağlar da Mardin'in tarihiyle, dinleriyle ve dilleriyle meşhur bir şehir olduğunu söyledi.Bu tarihi şehirde son 7 yıldır her fırsatta medresede teravih ve cuma namazlarını eda ettiklerini kaydeden Çağlar, "Yazlık bir mescitte huzurla teravih namazlarını kılıyoruz. Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun." diye konuştu.Songül Kıdır ise medreseye kadınlarında yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, açık havada teravih namazı kılmanın daha rahat olduğunu anlattı.