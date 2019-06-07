Son Dakika Haberleri: Huzur ve güven operasyonları devam ediyor
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Huzur ve güven operasyonları devam ediyor

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma huzur ve güven operasyonlarına devam ediyor.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma huzur ve güven operasyonlarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram tatili tedbirleri kapsamında Altınoluk-İskele Mahallesi Fatih Caddesinde işletmeciliğini T.Ö. isimli şahsın yaptığı işletmede kontrol yaptı. Yapılan kontrolde M.T., C.İ., O.Ç., M.K., C.İ., M.E.P. ve M.R.E. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi.

Adli makamların talimatıyla işletme sahibi T.Ö. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Olayda kullanılan iskambil kağıtlarına ve 500 TL paraya el konuldu.

Ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen M.T., C.İ., O.Ç., M.K., C.İ., M.E.P. ve M.R.E. isimli şahıslara "5326 sayılı Kabahatler Kanunu"na göre kişi başı 320 TL olmak üzere toplam 2 bin 240 TL idari para cezası kesildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Jandarma, Edremit, Huzur, 3. Sayfa
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