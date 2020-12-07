Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım - Son Dakika

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım

07.12.2020 16:46
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım, System.String[]

Şırnak'ta hayata geçirilecek olan 18,5 milyon lira değerindeki Tekstil Kent ve İŞGEM projelerinin protokolü imzalandı.

Şırnak'ta hayata geçirilecek olan 18,5 milyon lira değerindeki Tekstil Kent ve İŞGEM projelerinin protokolü imzalandı.

Şırnak'ta güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucu sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte yatırımlar hız kazandı. Şırnak Valiliği ve DİKA iş birliği protokolü ile Silopi'de kurulacak olan Tekstil Kent ve Cizre'de kurulacak olan İŞGEM projeleri sayesinde yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilecek. Şırnak valiliği toplantı salonunda düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca katıldı. İmza töreninde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan bölgemizde sağlanan huzur ve güven ortamının çok önemli yansımalarının olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "İlimiz için, ilimizin ekonomisi ve istihdamı için son derece çok önemli iki tane projenin imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi Silopi ilçemizde kuracağımız Tekstil Kent, diğeri de Cizre ilçemizde tesis edeceğimiz İŞGEM. Projelerin toplam büyüklüğü 18,5 milyon liradır. Bunun 10,5 milyon lirası Tekstil Kent Projesi içindir. 8 milyon lirası da İŞGEM Projesi için kullanılacaktır. Bu projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün himayesinde faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansımızla birlikte, valiliğimizin, İl Özel İdaremizin müşterek geliştirmiş oldukları iki önemli projedir. Bu projenin arkasında ciddi bir emek var. Aylardır üzerinde çalışılıyordu. Gerek fizibilite ve proje aşaması, bütün aşamaları tamamlandı. Bu iki proje kendini tamamlar niteliktedirler. İş Geliştirme Merkezinde katma değeri yüksek ürünleri teşvik etmek, girişimciliği, yeni iş alanların oluşturulması, yatırımcıların yönlendirilmesi, yenilikçi konuların ortaya konulması açısından önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. İŞGEM 15 bin metrekare alan üzerinde kurulacak. Burada 11 adet işlik yer alacak. Bunu organize sanayi bölgesinde yapacağız. Yeni yatırımların yanında mevcut yatırımlarında geliştirmesini hedefliyoruz" dedi.

"Yatırımlar oldukça huzur ve güven iklimi kalıcı hale gelecektir"

Silopi'de hayata geçirecekleri Tekstil Kent yatırımının da 28 bin metrekare alan üzerinde kurulacağını aktaran Vali Pehlivan, "Burada da 6 adet işlik kurulacak. Alanımızı ise 150 metrekareye kadar genişletmeye müsaittir. Biz bunu örnek bir yatırım olarak ortaya koyuyoruz. Tekstilde emek yoğun, istihdam yoğun bir sektördür. Bu sayede genç nüfusa sahip ilimizde, istihdama çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu tekstil Kentte hem mevcut ve hem de dışardan yatırımcı alabileceğiz. Bu çalışmışların ilimizin ekonomisine ivme katacaktır. İstihdamın giderek artacağını düşünüyoruz. Bu çalışımalar Cumhurbaşkanımızın himayesinde bölgemizde sağlamış olduğu ve vatandaşlarımızla birlikte sağlanmış olan huzur ve güven ortamının çok önemli yansımalarıdır. Sağlanan ve yakalanan bu huzur iklimi sayesindedir ki, artık yatırımlardan bahsedebiliyoruz. Yatırımcıların buraya gelmesinden bahsedebiliyoruz. Bu yatırımlar oldukça da bu sağlanan huzur ve güven iklimi kalıcı hale gelecektir. Nüfuzumuz genç, Türkiye'nin en genç illerinden bir tanesiyiz. Geçlerimizin içinden hem girişimciler çıkacaktır. Yeni girişimlerde bulunacaklar. Hem oluşan istihdam alanlarında çalışmak suretiyle ailelerin geçimini sağlayacaklar. Eğitim kurumlarımızın çeşitli kursları var. Artık yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısının yaşanmayacağına inanıyoruz. 6 bölge teşvikleri kapsamında hem işçiye hem de işverene yönelik pirim destekleri söz konusudur. Bunlardan da yararlanmak suretiyle kalıcı neticeler, somut neticeler alınacak. Bu yatırımların hayata geçmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Bu gün protokolünü yaptığımız yatırımların inşallah en kısa zamanda hayata geçirmesini umuyoruz. İlimize ve ilimizin ekonomisine hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Projelerde 4 bin kişi istihdam edilecek

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise projelerin hayırlı olmasını diledi. Alanlı, "Projelerimizden biri Cizre İŞGEM Projesidir. Projenin toplam bütçesi 8 milyon lira, ajans katkısı 7,2 milyon liradır. Projenin sahibi Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi paydaşlarımız Cizre Kaymakamlığı olacaktır. Proje Cizre Organize Sanayi Bölgesinde olacaktır. Projenin konusu girişimci yatırımlarının yönetimi, yenilikçi ve katma değeri yükselen ürünlerin üretilmesi, istihdamın yoğun olduğu sektörlerde yatırımları bölgeye çekilmesi, yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve işsizliğin azaltılması olacaktır. Proje 15 dönüm arazi üzerinde olacaktır iş geliştirme merkezi toplam 11 adet işlikten oluşacaktır. Proje kapsamında 11 işlikte yönetim danışmanlığı, hibe yatırım fonlarına ulaşım imkanı, satış pazarlama destekleri, insan kaynakları geliştirme ve meslek edindirme kursları verilecektir. Diğer projemiz toplam bütçesi toplam 10,5 lirayla Silopi Tekstil Kent olacaktır. Bu proje sahibi Valilik Özel İdaresi olacaktır. Projenin konusu hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yenilikçi ve katma değer üretim anlayışıyla teknik ve kurumsal altyapısının geliştirilmesi. En önemli sorun olan işsizliğin azaltılması olacaktır. Bu proje kapsamında 2 binin üstünde istihdam alanının oluşturulması planlanmaktadır. 28 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan proje 6 adet işlikten oluşacaktır. Her iki projenin kente hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı işbirliği protokolünü imzaladı. - ŞIRNAK

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım

Tekstil Kent, İstihdam, Şırnak, Huzur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'a 18,5 milyonluk yatırım - Son Dakika Ekonomi


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