Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

02.04.2022 10:03
Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 120 personelin katılımıyla ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin denetlendiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ile üst aramasında 1,5 gram eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. Uygulamalarda bir motosiklet trafikten men edildi, 8 araç sahibi ve sürücüsüne 18 bin 606 lira ceza yazıldı. - EDİRNE

Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı
Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

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Hisarcık, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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