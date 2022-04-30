'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama - Son Dakika
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'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama

30.04.2022 13:12
'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin JASAT timleri koordinesinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin JASAT timleri koordinesinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 56 ayrı suçtan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 42'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama
'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama
'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama

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İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye, JASAT, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama - Son Dakika
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