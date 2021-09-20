Huzura kavuşan Ağrı Dağı'nın Iğdır rotası da doğaseverlerin uğrak yeri oldu - Son Dakika

Geçmişte terör olaylarıyla gündeme gelen, yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın Iğdır rotası, dağcıların ilgisini çekiyor.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle " Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen ve bir süre önce terörden temizlenerek dağcılara açılan Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı, dağcılar ve doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.

Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılar, dağa hem Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hem de Iğdır tarafındaki farklı rotalardan tırmanış yapabiliyor.

Dağın Iğdır kesimindeki kuzeybatı rotası, doğaseverlere birçok güzelliği de sunuyor. Özellikle dağcılık sporunda aranan farklı parkurları, zengin florası ve 3 bin 500 metre rakımdaki Küp Gölü'nü bünyesinde barındıran rota, dağcıların yanı sıra doğaseverler ve araştırmacılar tarafından da tercih ediliyor.

Dağcılar ve doğaseverler, Küp Gölü'nü görmek ve dağın kuzeybatı rotasını gezmek için Ağrı Dağı'na günübirlik tırmanışlar yapıyor.

Iğdır'da sabah saatlerinde buluşarak dağa tırmanmaya başlayan dağcılar ve doğaseverler, 4-5 saatlik tırmanışla geldikleri Küp Gölü çevresinde tertemiz bir havada doğayla baş başa vakit geçirip daha sonra dağdan inişe geçiyor.

Kış aylarında yüzeyi donan, eriyen kar sularıyla ilkbaharda tamamen dolan gölde yazın ise su büyük oranda çekiliyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından Murat Akkuş, AA muhabirine, birçok dağcının Ağrı Dağı'na tırmandığını, son zamanlarda Küp Gölü'ne de ilginin arttığını söyledi.

Göle ulaşımın yılın her mevsiminde mümkün olduğunu ve her yıl farklı bölgelerden sporcuları burada ağırladıklarını belirten Akkuş, "Küp Gölü, Ağrı Dağı'nın buzullarının erimesiyle beslenen, yüksek rakımlı bir göl. Bu nedenle çok ilgi çekiyor. Bu gölün tanıtılmasını istiyoruz. Bütün doğaseverleri, dağcıları buraya gelip bu güzelliği keşfetmeye davet ediyoruz." dedi.

"Güzel doğası olan, dağcılığa müsait bir yer"

Sporculardan Azer Serhat Karabağ ise Ağrı Dağı'nın çok ilgi çeken bir dağ olduğunu, Küp Gölü'nün de böyle bir dağın bağrında bulunmasından dolayı ilgi çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu güzelliği keşfetmek için zorlu bir yolu katederek geldik. Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı, Küp Gölü, Ağrı Dağı'nın buzullarının hemen altında, güzel doğası olan, dağcılığa müsait bir yer. Kulüp olarak amacımız bu gölün rotasını belirlemek ve burayı turizme kazandırmaktır. Yurt içi ve dışındaki bütün dağcıların Iğdır rotasını keşfetmesini istiyoruz. Buranın ve Ağrı Dağı'nın memleketimize çok doğasever ve sporcu getireceğine de inanıyoruz."