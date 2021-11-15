Üye Girişi
Huzura kavuşan Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı yapıldı - Son Dakika

Huzura kavuşan Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı yapıldı

15.11.2021 14:14
Huzura kavuşan Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlandığı 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlandığı 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, ilkbahar ve yaz aylarında düzenlenen festivallerin ardından bu kez de buz altı dalışı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve dalış eğitmeni Serkan Ök, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve tanıtımına katkı sunmak için buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Büyük bölümü karla kaplı bölgede soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan gölde, buzu kırarak dalabilecekleri alan açan Ceylan, Çelikel ve Ök, daha sonra gerçekleştirdikleri dalışla gölün altını görüntüledi.

"Amacımız turizmden hak ettiği payı alması"

Ekibe eşlik eden Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, kuruldukları günden bu yana Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'nin tanıtımı için önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin davetleri üzerine bölgeye geldiğini belirten Güray, "Burada buz altı dalış ve çekimini gerçekleştirdiler. Amacımız, buraların 12 ay boyunca turizmden hak ettiği payı alması ve insanlarda bir farkındalık oluşturulması." dedi.

Hakkari ve Yüksekova'nın kış turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geleceğini ifade eden Güray, şöyle konuştu:

"Hakkari'deki kayak merkezine 2012'den bu yana önemli yatırımlarımız oldu. Bu kapsamda Valilikle beraber bitme aşamasında olan konaklama tesisini kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem yurt içinden hem de dışından önemli sayıda misafir ağırlamayı planlıyoruz. Hakkari bölgesi özellikle kış ve doğa turizminde şu an bulunduğumuz yer olan Sat Gölleri, Çukurca, Şemdinli gibi her bir destinasyonuyla ayrı güzellikler barındırıyor."

"Buz altı dalışı için Avusturya'ya gitmenize gerek yok"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan ise Sat Buzul Gölleri'nde ilk defa buz altı dalışı gerçekleştireceklerini aktardı.

Deneyimli dalgıç ekibiyle buzun altında keyifli bir dalış yaptıklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Hayran kaldığım bir coğrafya. Buz altı dalışı planımız yoktu. Buraya geldiğimizde gölün buz tuttuğunu gördük. Buzu kırarak alan açtık. Aldığım görüntülerde suyun altında kayalık bir yapı olduğunu gördüm, yosunlar var. Bütün dalış severleri, kara ve su altı fotoğrafçılarının buraya gelmelerini istiyorum. Yüksekova şehir merkezinden yaklaşık iki saat uzaklıkta bir yer. Çok keyifli bir ortam. Buz altı dalışı için Avusturya'ya gitmenize gerek yok. Bence Yüksekova'ya gelin. Çok güzel, keyifli anlar yaşayacaksınız."

Genel Sekreter Çelikel de keyifli bir yolculuktan sonra bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Dalgıçlar olarak 2 bin 770 rakımda irtifa dalışı da gerçekleştirmiş olduk. Buz altı dalışlar hem meşakkatli olduğu kadar keyifli de olur. Muhteşem bir doğa var ve inanılmaz keyif aldık. Daha önce Van Gölü'nde dalıyorduk. Ama burada dalmak bizim için çok kıymetliydi." diye konuştu.

Dalış eğitmeni Serkan Ök de söz konusu bölgede dalış yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Tüm dalış severleri buz dalışı için bu bölgeye bekliyoruz." dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Tahsin Ceylan, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huzura kavuşan Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı 14:12 Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun mukavelesi feshediliyor 14:11 Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun mukavelesi feshediliyor Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti 13:41 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti
Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı 13:32 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi 11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak

Son Dakika Haberleri
14:14 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi
14:11 Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı
14:10 İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?
14:10 Muhtar, hastane otoparkında intihar etti
14:05 Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı
13:40 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti
13:39 AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor
13:31 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı
13:24 Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi         
14:14
İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?         
14:11
Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı         
14:05
AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor         
13:40
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 14:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Huzura kavuşan Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement