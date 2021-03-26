Huzura kavuşan Şırnak doğaseverlerin yeni rotası olacak (1) - Son Dakika

Doğal güzellikleri ile turizmde iddialı Şırnak, yeni rota belirlemek için kente gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan, sahip olduğu zengin doğal güzellikleri yeterince yansıtamayan Şırnak, kavuştuğu huzurla turizmde hedef büyüttü.

Finik Ören Yeri ve Kalesi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber, Mem-u Zin ve İsmail Ebu'l-İz türbeleri, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası gibi pek çok tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındıran kent, tesis edilen güven ve huzur ortamında yeni turizm rotaları ile de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) turizmin canlandırılması için "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi"ni hazırladı.

Projeyle tur operatörlerinin de desteğiyle bölge illerinden gelen ziyaretçi grupları kentin turizm rehberine yeni güzergahlar eklemek için her hafta farklı bir bölgeyi geziyor.

Ziyaretçilerin ilk durağı İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan ve doğasıyla dikkati çeken Cehennem Deresi bölgesi oldu.

Yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren turist kafilesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla turizme kazandırılmayı bekleyen bölgeyi gezdi.

"Burayı hem dünyaya hem de ülkemize tanıtacağız"

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, bölgeye yönelik olumsuz algıyı değiştirmek için üniversite olarak çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Kentin tarihi, kültürel ve inanç turizmine yönelik zenginliğini tanıtmak istediklerini dile getiren Çelik, "Burası insanların gezmesi gereken yerlerden biri. Ciddi fırsatlar sunan bir bölge. Burayı pek kimse bilmiyor. Bu tür etkinliklerle burayı hem dünyaya hem de ülkemize tanıtacağız." dedi.

Çelik, bundan sonraki süreçte de yeni grupları davet ederek hem yerli hem de yabancı turistlere Şırnak'ı tanıtacaklarını ifade etti.

"Şırnak tabiatının keşfedilmesini istiyoruz"

Ziyaretçilerden Ayşegül İlhan, doğa yürüyüşü yapmak, bölgedeki güzellikleri keşfetmek için Batman'dan geldiğini söyledi.

"Bu bölgeler çok güzel. Şırnak tabiatının keşfedilmesini istiyoruz." diyen İlhan, doğaseverlere Şırnak'ı görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Akif Özek, Cehennem Deresi'nin artık turizm ile anılmasını istediklerini dile getirerek, "Buranın doğası harika ve gelenler buraya hayran kalıyor." diye konuştu.

Murat Sönmez ise "Cehennem Deresi aslında cennetten bir parça. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de bölgeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.