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Huzura kavuşan Şırnak, kültürel değerleriyle ziyaretçilerini ağırlamak istiyor - Son Dakika

Huzura kavuşan Şırnak, kültürel değerleriyle ziyaretçilerini ağırlamak istiyor

01.07.2021 11:25
Huzura kavuşan Şırnak, kültürel değerleriyle ziyaretçilerini ağırlamak istiyor, System.String[]

Huzura kavuşan Şırnak, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamak istiyor.

Huzura kavuşan Şırnak, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamak istiyor.

Yıllardır sahip olduğu zengin doğal ve kültürel güzellikleri yeterince yansıtamayan Şırnak, sağlanan huzur ve güven ortamıyla kabuğundan sıyrılarak turizmde hedef büyüttü.

Finik Ören Yeri ve Kalesi, Cehennem Deresi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber, Mem-u Zin ve İsmail Ebu'l-İz türbeleri, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası gibi pek çok tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındıran kent, huzur ortamında yerli ve yabancı turistleri ağırlamak istiyor.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi"nin 2019'da hayata geçirildiğini söyledi.

Bu yıl kapsamı genişletilen projede, tur operatörlerinin de desteğiyle bölge illerinden gelen ziyaretçilerin kenti gezme fırsatı yakaladığını aktaran Çelik, bölgeye yönelik olumsuz algıyı değiştirmek için üniversite olarak gerçekleştirdikleri projelerin meyvelerini vermeye başladığını, her hafta turist kafilelerin kent genelinde ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

"Turların daha da revaçta olacağını öngörüyoruz"

Proje kapsamında 2019 yılının ilkbaharında her biri 20-25 kişiden oluşan 215 turist kafilesinin kentte geldiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Geçen yıl salgından dolayı proje tam anlamıyla uygulanamadı. Bu yıl ise her hafta en az 2-3 turist kafilesi İdil, Cizre ve Güçlükonak ilçelerimizdeki tarihi kültürel yerleri ziyaret ediyor. Tabii bunlar başlangıç ve başlangıçlar çok önemli, gelen misafir gayet memnun bir şekilde ayrıldı. Gelecek yıllarda bu turların daha da revaçta olacağını öngörüyoruz. İlimizi hem dünyaya hem de ülkemize tanıtmayı hedefliyoruz."

Üniversitenin özellikle kültür, turizm ve sanat alanlarında aktif olarak yer edinmeye çalıştığını, 2017'den beri turizmle ilgili bilimsel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çelik, insanları birbirine kavuşturan, kültürleri, dilleri ve dinleri birleştiren turizmi önemsediklerini anlattı.

Ön yargı ile gelen turistlerin bölgeyi gördükten sonra algılarının değiştiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Şırnak'ın olumsuz imajı pazarlama açısından olumlu bir şekilde de yansıyor çünkü insanlar burayı merak ediyor. Her ne kadar ön yargısı olsa da kenti görmek istiyor. Çünkü Şırnak yıllardır farklı farklı konular üzerinden işleniyor. O merak insanları buraya getiriyor. O merakla birlikte ön yargılar da kesinlikle değişiyor. Turizm ön yargıların panzehridir. Bu açıdan bakarsak her yerde ekonomik açıdan ele alınıyor. Ülkemiz, bölgemiz ve Şırnak için sosyal psikolojik dediğimiz ön yargıların azaltılması, tutumlarım değişmesi ekonomik etkilerinden çok daha önemli bir noktadır. Ülkemizin belli bir kesiminde olumsuz düşünceler var, bunlar da turizm sayesinde değişecektir."

"Geziler sosyal kaynaşmayı sağlayacak"

Turizm acentesi sahibi Hüseyin Elçi de bölgede sağlanan huzurla son 4 yılda bölgeye turları sıklaştıklarını, son rotalarını Mardin'in Midyat ile Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerini kapsayan turla yaptıklarını anlattı.

Elçi, "İnsanların bu bölgeye ön yargılarının kırıldığını düşünüyorum. Bu geziler sosyal kaynaşmayı sağlayacak. Burayı bizzat gelip görmeleri onların bu anlamda hem korkularını hem de ön yargılarını kırılmasına yol açacak." dedi.

Ziyaretçiler memnun

İstanbul'da avukatlık yaptığını dile getiren Hatice Çakır ise bölgeye geldiği için kendisini çok şanslı hissettiğini, Cizre'nin tarih ve medeniyet koktuğunu belirtti.

"Gerçekten hayran kaldım. Bu bölgeye her gelişimde ayrı bir keyif alıyorum. Müthiş bir gezi oldu. Bir daha gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Öznur Duras da özellikle bu bölgeye gelmek istediğini, beklediğinden daha güzel bir coğrafya ile karşılaştığını belirtti.

Bölgenin tarihi ve kültürünü arkadaşlarıyla bizzat görerek değerlendirmek istediğini belirten Duras, "Keyifli bir gezi oldu herkese tavsiye ediyorum. Ön yargıların kırılması adına böyle turların çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Medrese, turist, Turizm, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huzura kavuşan Şırnak, kültürel değerleriyle ziyaretçilerini ağırlamak istiyor - Son Dakika


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