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Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor

31.05.2021 11:37
Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Terör olaylarının engellenmesi sonrası huzura kavuşup, sportif başarılarla anılmaya başlanan Şırnak, son dönemde ev sahipliği yaptığı şampiyona ve turnuvalarla da adından söz ettiriyor.

Terör olaylarının engellenmesi sonrası huzura kavuşup, sportif başarılarla anılmaya başlanan Şırnak, son dönemde ev sahipliği yaptığı şampiyona ve turnuvalarla da adından söz ettiriyor.

Şırnak'ta güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla tesis edilen güven ortamı, her alanda meyvelerini vermeye başladı. Büyük bir dönüşüm yaşanan kentte sportif başarılar günden güne arttı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca son 5 yılda 2'si kapalı 4 tenis kortunun kente kazandırılmasıyla, 470 kişi bu branşta spor yapma imkanı buldu. Kentteki toplam lisanslı sporcu sayısı da 18 bin 167'den, 5 yılda 34 bin 493'e yükseldi.

Kent spor organizasyonlarıyla anılıyor

Şırnak, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı desteklerle son dönemde birçok ulusal spor organizasyonunun ev sahipliğini üstlendi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde 2 Ekim 2020'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali yapılan kentte, 8 Ekim 2020'de Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Beytüşşebap Rafting Yarışması-Açık Yaş Kadın ve Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) de katkılarıyla 20-23 Mayıs'ta Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın düzenlendiği kentte, 11-13 Haziran'da da Şehri-Nuh Bisiklet Festivali yapılacak.

Birlik: "Faal sporcu sayısında Türkiye'de ilk üçteyiz"

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AA muhabirine, kentin devlet eliyle ihya ve imar edildiği bu dönemde, sportif anlamda da büyük mesafeler katedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaya koyduğu vizyonla, sporu tabana yaymaya çalıştıklarını ifade eden Birlik, son 5 yılda kente önemli yatırımları yapıldığını, bu yatırımlarla sporcu sayısının da arttığını aktardı.

Birlik, "Beş yıl öncesine kadar teniste sporcu sayımız 5 iken, şu an 100'ün üzerinde. Kentte lisanslı sporcumuz 18 bin iken, şu an 34 binde. Faal sporcu sayısında Türkiye'de ilk üçteyiz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah daha güzel organizasyonlar olacak"

"Amacımız Şırnak'ı spor turizmine açmak ve spor kenti yapmaktır." diyen Birlik, tesislerin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini bildirdi.

Birlik, "Cudi Cup Tenis Turnuvası hayal iken gerçek oldu. Antalya Belek'i aratmadı. Müsabakalarımız 23.00'e kadar devam etti. Güzel bir kaynaşma vardı. İnsanların yüzü hep gülüyordu. Tesislerimize gelen gençler çok memnun oldu. Bu anlamda başta bakanımız, Türkiye Tenis Federasyonu ve valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel organizasyonlar olacak. Bütün Şırnaklı ailelerimizi spora davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Yakın zamanda bisiklet festivali ve Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Birlik, bu iki etkinlik ile bin 800'e yakın sporcuyu ağırlayacaklarını kaydetti.

Batak: "Daha güzel yarınlar bizleri bekliyor"

Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Batak, 2015 yılında kurdukları kulüpte, o dönem terör örgütünün çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle çok zor şartlarda çalıştıklarını belirtti.

Tüm engellemelere rağmen yılmadan çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Batak, başta Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden büyük destek aldıklarını aktardı.

Batak, o günlerden bugüne çok büyük aşamalar kaydedildiğini anlatarak, "Öyle bir hale geldik ki artık taleplere yetişemiyoruz. Sporcuları yetiştirmek için mezun arkadaşlarımızdan da destek alıyoruz. Şimdi çok iyi yerdeyiz ve çok iyi olanaklara sahibiz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız olmak üzere, emeği geçen bütün birimlere şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Son gerçekleştirilen Cudi Cup Tenis Turnuvası'ndan sporcuların çok iyi duygularla ayrıldığını belirten Batak, "Çoğu, 'Keşke daha fazla kalabilseydik.' dedi. Bu olanakların Şırnak'ta olduğunu tahmin bile etmediler. Geldiler, gördüler ve çok şaşırdılar. İnşallah bundan sonra hep güzel turnuvalarla anılmaya devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Tenis antrenörü Zehra Çam da turnuvanın kente değer kattığını anlatarak, "Çocuklarımızda büyük bir heyecan oluştu ve artık tenisi daha çok benimsediler. Burada daha çok ulusal ve uluslararası turnuva düzenlenecek. Terör saldırılarının ortadan kalkmasıyla, artık kent sporla anılmaya başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Özgür Taşar ise 5 yıldır tenisle ilgilendiğini, yapılan turnuva sayesinde sporcularla çok iyi bir kaynaşma sağlandığını dile getirdi. Taşar, iyi bir çalışma süreciyle bundan sonraki turnuvalarda güzel başarılar yakalayacaklarına inandıklarını aktardı.

Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor
Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor
Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor
Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor
Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor

Türkiye, Şırnak, Terör, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huzura kavuşan Şırnak, şampiyona ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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