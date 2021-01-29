Huzura kavuşan Şırnaklılar yapılan yatırımlarla spora yöneldi - Son Dakika

Huzura kavuşan Şırnaklılar yapılan yatırımlarla spora yöneldi

29.01.2021 14:39
Huzura kavuşan Şırnaklılar yapılan yatırımlarla spora yöneldi, System.String[]

Şırnak'ta sağlanan huzur ortamıyla birlikte tesislerine kavuşan gençler ve çocuklar, spora yöneldi.

Şırnak'ta sağlanan huzur ortamıyla birlikte tesislerine kavuşan gençler ve çocuklar, spora yöneldi.

Terörün gölgesinden kurtulan Şırnak'a Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2018 yılından bu yana yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahası, kapalı spor salonları gibi 68 tesis kazandırıldı.

Bu sayede kentte 2018 yılında 2 bin 88 olan faal sporcu sayısı 5 bin 218'e, 26 bin 832 olan lisanslı sporcu sayısı da 33 bin 879'a yükseldi.

Sporla buluşan gençler ve çocuklar yapılan yatırımlardan memnun.

Çeter: "Tesisler arttıkça bölgeden milli sporcular da çıkacaktır"

Şırnak'taki tesislerde spor yapan gençlerden Zekeriya Çeter, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından kentte huzurun sağlandığını ve devletin spor yatırımları gerçekleştirdiğini belirterek, bu yatırımlarla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp, spora yöneldiğini söyledi.

"Tesislerimizin artması uzun vadede milli sporcularımızın da artmasına vesile olacaktır. Gençlerimiz gün geçtikçe spora yöneliyor." diyen Çeter, Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle binlerce gencin yüzme öğrendiğini, bu sayede nehir ve derelerde yaz aylarında yaşanan ölümlerin de önüne bir nebze geçildiğini aktardı.

Çeter, geçen sene proje ile yüzme öğrendiğini ve daha önce böyle bir imkanının olmadığını, bölgedeki gençlerin de spora ilgisinin yüksek olduğunu anlattı.

Gençlerin yüzme, futbol, basketbol ve diğer branşlarda eğitimler gördüğünü aktaran Çeter, "Devletimizin son yıllarda büyük yatırımları söz konusu. Sporda da aynı şekilde. En ücra köye de basketbol sahası yapıldığını görüyoruz. Bu, biz gençleri ziyadesiyle sevindiriyor. Tesisler arttıkça bölgeden milli sporcular da çıkacaktır." diye konuştu.

İke: "Gençler olarak çok mutluyuz"

Tesislerde basketbol branşıyla ilgilendiğini dile getiren Zeynep İke, son dönemde devletin kente kazandırdığı spor tesislerinin gençlerde olumlu bir hava yarattığını aktardı.

"Devletin bu yatırımlarından dolayı gençler olarak çok mutluyuz." diyen İke, böylelikle spora ilgilerinin her geçen gün arttığını vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tatar: "Bakanımıza teşekkür ediyoruz"

Emrullah Tatar, kente kazandırılan spor tesislerinden gençler olarak faydalandıklarını, bundan dolayı da mutlu olduklarını dile getirdi.

Gelecek yıllarda Şırnak'tan çok başarılı sporcular çıkacağına inandığını söyleyen Tatar, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mıza bu güzel tesisleri kazandırdığı için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuklardan Barış Gezer, ilçede temiz bir sahada spor yapılacak olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Mehmet Yılmaz ise Silopi Stadı'nın yenilenmesi nedeniyle sevinçli olduklarını belirtti. Yılmaz, "Silopi'de ilk kez aydınlatmalı stadyum gördük. Artık gece de spor yapılacak olmasından dolayı sevinçliyiz. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasında bulundu.

Şırnak, Futbol, Milli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huzura kavuşan Şırnaklılar yapılan yatırımlarla spora yöneldi - Son Dakika


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