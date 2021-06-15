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Huzura kavuşan Tunceli'nin doğal güzellikleri göz kamaştırıyor - Son Dakika

Huzura kavuşan Tunceli'nin doğal güzellikleri göz kamaştırıyor

15.06.2021 12:57
Huzura kavuşan Tunceli'nin doğal güzellikleri göz kamaştırıyor, System.String[]

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarıyla huzurun hakim olduğu Tunceli'de karların erimesiyle yeşilin tonlarına bürünen Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçesindeki doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarıyla huzurun hakim olduğu Tunceli'de karların erimesiyle yeşilin tonlarına bürünen Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçesindeki doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Sarp dağların arasında kurulu olan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan kentte, hava sıcaklığının artmasıyla karların eridiği yaklaşık 3 bin rakımlı dağlar yeşilin tonlarıyla göz alıcı güzellikler sunuyor.

Ovacık ilçesindeki Munzur ve Mercan dağları, özellikle gölleriyle doğa turizminde öne çıkıyor. Bu dağlarda karların erimesiyle oluşan 17 göl bulunuyor ve yaz aylarında doğa tutkunları Katır, Karagöl, Kepır ve Mercan göllerini ziyaret ediyor.

Pülümür dağları göçerlerle şenleniyor

Pülümür ilçesindeki Bağırpaşa, Hel, Zel ve Meydan dağları ise bitki örtüsü çeşitliliği ve zengin meralarıyla haziran-eylül döneminde koyun yetiştiriciliğiyle uğraşan göçer aileleri ağırlıyor. Havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan göçerler, sonbahara kadar yaylada kalıyor.

Pülümür ilçesindeki dağlar, aynı zamanda nesli koruma altında ve avlanması yasak olan bozayı, yaban keçisi, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi ve urkekliği gibi canlı türlerine yaşam alanı sağlıyor.

Nazımiye ilçesindeki yüzlerce endemik bitki türüne sahip olan Anik, Sülbüs ve Dokuzkaya dağları da arıcıların organik bal üretiminde yoğun olarak tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Tunceli, çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin gezi rotasında yer alıyor. Gruplar halinde Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerine giden doğa tutkunları zorlu bir yolculuğun ardından tırmandıkları dağlarda yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor.

Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, AA muhabirine, her hafta bir ilçeye geziler düzenlediklerini ve doğal güzellikleri fotoğrafladıklarını dile getirdi.

Göçerlerden Süleyman Karakuş, Tunceli dağlarının her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Yazın hayvanlarıyla Pülümür dağlarındaki yaylalara çıktığını belirten Karakuş, "Dağları en iyi yaşayan bilir ve bu dağlarda çok güzel şelaleler, göller ve yaban hayvanları mevcut. Tunceli'deki dağların doğal güzelliğini herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Tunceli, Bitki, Terör, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Huzura kavuşan Tunceli'nin doğal güzellikleri göz kamaştırıyor - Son Dakika


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