Son Dakika Haberleri: Huzurevi Büyüklerine Sazlı Sözlü Doğum Günü

Huzurevi Büyüklerine Sazlı Sözlü Doğum Günü

2 saat önce

Manavgat Belediyesi Huzurevi'nde yaşayan büyükler için sazlı sözlü sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Huzurevi Büyüklerine Sazlı Sözlü Doğum Günü, System.String[]
Manavgat Belediyesi Huzurevi'nde yaşayan büyükler için sazlı sözlü sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Manavgat Belediyesi Huzurevi büyükleri, düzenlenen doğum günü partisinde gönüllerince eğlendi. Huzurevi sakinlerinden 82 yaşına giren Fikriye Yeniçeri ve 63 yaşına giren Ramazan Evlice için sürpriz parti düzenlendi. Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun da katıldığı doğum günü partisinde büyükler, unutamayacakları bir akşam geçirdi.

TSM korosu ile şarkı söylediler

Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden huzurevi sakinleri, oldukça keyifli anlar yaşadı. Koro üyeleri aynı zamanda tüm büyüklere tek tek çiçek takdim ederek, ellerini öptü. Müzikli eğlencenin ardından Fikriye Yeniçeri ve Ramazan Evlice sürpriz pastanın mumlarını Huzurevi Müdürü Rahmiye Demirtaş ve koro üyelerinden Başkan Şükrü Sözen'in ablası Tülay Enhoş ile birlikte üfledi. Sürpriz doğum günü karşısında duygulanan koca çınarlar, çok mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Doğum günü eğlencesi, Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun şarkıları eşliğinde devam etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:15 Kaynak: İHA

Manavgat, Güncel
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