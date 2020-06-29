Huzurevi çalışanının ikinci koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika

Huzurevi çalışanının ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Huzurevi'nde çalışan bir kişinin koronavirüsle ilgili ilk testinin pozitif ikinci testinin negatif çıktığını, bir kez daha test yapılacağını söyledi.

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Huzurevi'nde çalışan bir kişinin koronavirüsle ilgili ilk testinin pozitif ikinci testinin negatif çıktığını, bir kez daha test yapılacağını söyledi.

Göreve yeni başlayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Nefretle, olumsuzluklarla, moral bozucu işlerle fazla uğraşmamamız lazım. Enerjimizi kötü alanlarda kullanmamamız lazım, hepimiz ortak paydamız Zonguldak çerçevesinde, sevgi dilini kullanarak Zonguldak'ı daha ileri bir aşamaya nasıl getirebiliriz bu konuda kafa yormamız gerekir. Buna özellikle dikkat edelim. Nefret dilini lütfen kullanmayalım, birlik beraberlik içinde hareket edelim" dedi. Ereğli Huzurevi'nde çalışan bir kişinin yapılan ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını belirten Vali Tutulmaz, "Ereğli Huzurevi'nde çalışanlardan bir tanesinin koronavirüs ile ilgili yapılan ilk testi pozitif ikinci testi ise negatif çıktı. Bir kez daha test yapılacak. Bu sırada bu arkadaşın çalıştığı bölümde ki arkadaşları da bir hafta bekletiyoruz. Kesin sonuç çıktığında gereken yapılacak." diye konuştu.

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Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:40 Kaynak: DHA

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