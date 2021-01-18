"Huzurevi, engelli ve bakımevleriyle 90 yaş üstü vatandaşlarımızı yarın aşılamaya başlıyoruz" - Son Dakika

"Huzurevi, engelli ve bakımevleriyle 90 yaş üstü vatandaşlarımızı yarın aşılamaya başlıyoruz"

18.01.2021 22:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Huzurevi, engelli ve bakımevleriyle 90 yaş üstü vatandaşlarımızı yarın aşılamaya başlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Huzurevi, engelli ve bakımevleriyle 90 yaş üstü vatandaşlarımızı yarın aşılamaya başlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüşerek, aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı. Perşembe günü başlatılan aşı kampanyasında an itibarıyla 829 bin kişiye ulaşıldığını söyleyen Bakan Koca, il sağlık teşkilatlarına ve aşılamada görev yapan sağlık çalışanlarına yoğun gayretleri için teşekkür etti. "Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı çarşamba günü itibarıyla bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor" diyen Bakan Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini de sözlerine ekledi. Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra geleceğini hatırlatan Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir. Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de cumartesi ve pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım."

Sağlık Bakanı Koca, toplantının devamında il müdürlerinden mevcut durumla ilgili bilgi aldı ve değerlendirmelerini dinledi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Fahrettin Koca, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Huzurevi, engelli ve bakımevleriyle 90 yaş üstü vatandaşlarımızı yarın aşılamaya başlıyoruz' - Son Dakika


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