Son Dakika Haberleri: Huzurevi İçin Buluştular

Huzurevi İçin Buluştular

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Huzurevi'ne destek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Huzurevi'ne destek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

"Askıda İyilik Var" sloganıyla Huzurevi'nde Hobi Atölyesi yapımına destek amacıyla organize edilen etkinliğin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant, TTSO Yönetim Kurulu üyeleri, eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, kurul üyeleri ve diğer ilgililer katıldı. Etkinlik kapsamında açılan stantlarda satılan ürünlerin geliri Huzurevi'nde Hobi Atölyesi yapımı çalışmalarında kullanılacak.

Açılış törenini ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte stantları gezen TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, kadınların girişimci olması ve üretime katılmasını desteklediklerini belirterek, "TTSO olarak açtığımız girişimcilik eğitimlerine katılanların yarısına yakınını kadınlar oluşturuyor. Son 5 yılda bini aşkın kadına girişimcilik eğitimi verdik. Kadınlarımızın iş hayatına patron olarak girmesi en büyük arzumuzdur. Kadınlar ülkemizin üretim gücünü artırıyor. Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından düzenlenen bu etkinlikte de kadınlarımızın çok başarılı çalışmalarını gördük ve mutluluk duyduk" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:39 Kaynak: İHA

Trabzon, Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Güncel
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