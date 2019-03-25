Son Dakika Haberleri: Huzurevi Korosundan Muhteşem Konser

Huzurevi Korosundan Muhteşem Konser

57 dakika önce

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarıyla SDKM'de konser verdi

Huzurevi Korosundan Muhteşem Konser, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının desteklediği Kocaeli Huzurevi sakinlerinin oluşturduğu koro, SDKM'de konser verdi. Yaşlılar Haftası özel programıyla gerçekleştirilen özel programda Türk Sanat Müziği'nin eserleri sanatseverlerin beğenisi kazandı.

18. YILINDA

Kocaeli Huzurevi ve Huzurevi Derneğinin 18. yılında SDKM'de düzenlenen Huzurevi Korosu Konseri, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli Huzurevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı, Huzurevi Müdürü Belma Anık Aksu ve Huzurevi sakinlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KATIRCIOĞLU'NDAN ERBİL AYDIN'A ÇİÇEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kocaeli Huzurevi ve Huzurevi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen konserde, Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi. Erbil Aydın'ın şefliğini yaptığı Huzurevi Korosu eşsiz eserlerinin icra edildiği bir akşamda sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser sonunda Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu tarafından koro şefi Erbil Aydın'a çiçek takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:18 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Güncel
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