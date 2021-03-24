Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi - Son Dakika

Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi

24.03.2021 18:02

- Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kent Orkestrası, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi'nde yaşlılar için mini konser düzenledi.

- Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi

MUĞLA - Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kent Orkestrası, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi'nde yaşlılar için mini konser düzenledi.

Fethiye'de huzurevi sakinleri bando konseriyle moral buldu. SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde bando takımı moral etkinliği düzenledi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın talimatıyla huzurevi bahçesinde gerçekleşen etkinliği bazı huzurevi sakinleri balkonlarından izledi. Bazıları da şarkılar eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uyarak bahçede oynadı.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, salgın nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin, güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Yaşlılar Haftası'nın son gününde Huzurevi sakinleriyle birlikte olduklarını kaydeden Ok, "Fethiye Belediyesi olarak onlara moral vermek amacıyla Yaşlılar Haftası dolayısıyla güzel bir anı yaşatmak istedik. Hep birlikte eğlenceli zaman geçirdik. Dilerim ki en kısa zamanda bu zor günleri atlatıp onların ellerini öpmeye de geliriz" diye konuştu.

SHÇEK Fethiye Belediyesi Müdürü Sevim Seringen, "11 Nisan 2020 tarihinden itibaren Pandemi süreci ile birlikte tüm yaşlılarımız Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kısıtlamalara giderek bir yıl boyunca çok gerekli haller dışında kuruluştan dışarı çıkmamıştır. Aşılamanın sona ermesi ve normalleşme süreci ile birlikte 15 Mart tarihi itibari ile yaşlılarımız artık uygun görülen saatlerde dışarı çıkabilmektedirler. 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda bir yıl boyunca kurumumuzun çıkamayan yaşlarımız için belediyemiz, coşkulu bir kutlama düzenleyerek, moral ve motivasyondan arttırmada katkı sağladıkları için teşekkür ederiz" dedi.

Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi

Fethiye Belediyesi, Huzurevi, Fethiye, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu
Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti         
18:36
Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü         
18:15
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı         
17:49
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kongre dönüşü kaza geçirdi Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kongre dönüşü kaza geçirdi         
17:13
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi         
16:01
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 18:57:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei