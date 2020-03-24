Huzurevi personellerinden "hayat eve sığar" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevi personellerinden 'hayat eve sığar' çağrısı - Son Dakika

Huzurevi personellerinden "hayat eve sığar" çağrısı

6 saat önce

Korona virüs salgının önlenmesi için Merzifon Huzurevi Müdürü Altınok ve huzurevi personelleri, "Hayat eve sığar. Evde kal" çağrısında bulundu.

Huzurevi personellerinden

Korona virüs salgının önlenmesi için Merzifon Huzurevi Müdürü Altınok ve huzurevi personelleri, "Hayat eve sığar. Evde kal" çağrısında bulundu.


Korona virüs salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ederken salgının önüne geçmek için Merzifon Huzurevi Müdürü Altınok ve huzurevi personelleri, "Evde kal. Evde hayat var." ve "Hayat eve sığar" mesajı verdi.


Virüsün yayılmaması için evde kalmanın gerektiğini belirten Altınok, "Biz Huzurevi çalışanları görevimizin başındayız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce huzurevi sakinlerimizi kuruluş dışına çıkartmadık. Amaç onları hapsetmek değil, tedbir almak, onların ve hepimizin iyiliği için. Genç yaşlı fark etmez, şu zor günleri atlatana kadar evde kalmak gerekiyor. Bu bizim sağlığımız ve ülkemizin bu badireyi en az hasarla geçirebilmesi için alınan önlem. Daha dikkatli olursak sonuçta biz kazanacağız. Ülkemiz kazanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Güç kuvvet versin. Evde kal. Evde hayat var" dedi. - AMASYA

Merzifon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi         
16:26
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı         
15:44
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:25:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi personellerinden "hayat eve sığar" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]