Huzurevi sakini iki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

Huzurevi sakini iki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 94 yaşındaki iki kadın, 18 günlük tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Hendek ilçesindeki Melek Nişancı Huzurevinde yaşayan ve 11 Nisan'da koronavirüs teşhisi konulan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, Geyve Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 18 günlük tedavinin ardından Safiye Aybar ve Rabia Türkkan koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştu. Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan iki yaşlı kadın, dün alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Safiye Aybar ve Rabia Türkkan ambulanslarla Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne götürüldü.