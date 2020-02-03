Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevi sakini polislere 'ömrümün son deminde' şarkısını seslendirdi - ADANA - Son Dakika

Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi - ADANA

6 saat önce

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın huzurevi sakini Perihan Gözde tarafından karşılanması Aktaş'ın çiçek vermesi Aktaş ve huzurevi sakininin sohbet etmesi Gözde'nin şarkı söylemesi Aktaş ve polislerin Gözde'yi alkışlaması Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi ADANA...

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın huzurevi sakini Perihan Gözde tarafından karşılanması

Aktaş'ın çiçek vermesi

Aktaş ve huzurevi sakininin sohbet etmesi

Gözde'nin şarkı söylemesi

Aktaş ve polislerin Gözde'yi alkışlaması Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi

ADANA - Adana'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın polislerle kendisini ziyaretinde "Ömrümüzün son demi" şarkısını seslendirdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Huzurevinde kalan Perihan Gözde'yi ziyaret etti. Aktaş, huzurevi girişinde kendisini karşılayan Gözde'ye çiçek verdi.

Daha sonra Aktaş, huzurevi sakini Gözde ile "Küçük Evler Projesi" kapsamında yapılan evine geçerek sohbet etti.

Gözde, Emniyet Müdürü Aktaş ve polislerle buluşmasında Türk Sanat Müziği eserlerinden "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi.

Şarkının sonunda Aktaş ve polisler Gözde'yi alkışladı.

Huzurevi sakini polislere ömrümün son deminde şarkısını seslendirdi - ADANA

Zafer Aktaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denemek için ejder meyvesi ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı 300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:41:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi - ADANA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]