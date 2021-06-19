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Huzurevi Sakinimiz Özcan Yaykın Babasına Duyduğu Özlemi Kitapla Anlatıyor - Son Dakika

Huzurevi Sakinimiz Özcan Yaykın Babasına Duyduğu Özlemi Kitapla Anlatıyor

19.06.2021 20:05
Huzurevi Sakinimiz Özcan Yaykın Babasına Duyduğu Özlemi Kitapla Anlatıyor, System.String[]

Bakanlığımızın Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 74 yaşındaki eski milli basketbolcu Özcan Yaykın, yıllar önce bir deneme uçuşunda hayatını kaybeden planör pilot babasına özlemini, onun için yazmaya başladığı kitapla dile getirdi.

Bakanlığımızın Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 74 yaşındaki eski milli basketbolcu Özcan Yaykın, yıllar önce bir deneme uçuşunda hayatını kaybeden planör pilot babasına özlemini, onun için yazmaya başladığı kitapla dile getirdi.

Babalar Günü dolayısıyla Özcan Yaykın'ı huzurevinde "manevi kızım" dediği doktor Sevinç Kasım ve onun küçük kızı ziyaret etti.

Ziyaretçilerine sevgiyle sarılan Yaykın, manevi kızının, geçmişte geçirdiği hastalığı ve tedavisi sırasında hep yanında olduğunu ve onun ısrarı üzerine Çanakkale'den Ankara'ya yerleştiğini belirterek "Beni hayata doktorum, canım, her şeyim olan kızım bağladı. O benim bir tanemdir. " şeklinde konuştu.

Babası için kitap hazırlıyor

Özcan Yaykın, Babalar Günü dolayısıyla anılarını ve yıllar önce bir kazada kaybettiği babasına hasretini de anlattı.

Hayatındaki en önemli insanlardan birinin babası planör pilot Avni Yaykın olduğunu vurgulayan Özcan Yaykın, ona sevgisini şair Can Yücel'in "Ben hayatta en çok babamı sevdim" mısrasıyla dile getirdi.

Babası için "Uçman Avni Yaykın" isimli bir kitap yazmakta olduğunu söyleyen Özcan Yaykın, "Sevgili babam, dünya şampiyonlukları olan bir planördü. Babam, Atatürk'ümün kurduğu Türk Hava Kurumu Türkkuşunda Planör Okul Müdürü olarak görev yapıyordu. " dedi.

Babasının 1958'de, prototip bir planörle deneme uçuşu yaparken gözlerinin önünde planörün düştüğünü aktaran Özcan Yaykın, yaşadığı acıyı, "Babasız büyümek hayata bir sıfır yenik başlamak denir ya. Ben o zaman 11 yaşındaydım. Büyük bir felaketti. Bunlar acı şeyler, benim belleğimde çok fazla yer etti. " şeklinde dile getirdi.

Kitapta, sivil havacılıkta Türk Hava Kurumunun tarihinin yer alacağını anlatan Özcan Yaykın, "Ben de canım babamla olan yaklaşık 15 anımıza ve fotoğraflara yer verdim. Bu kitabı da paylaşacağız inşallah. " dedi.

Babamı çok özlüyorum

Babanın, bir çocuğun hayatındaki önemini vurgulayan Yaykın, "Baba, özellikle erkek çocuğu için çok önemlidir, 11 yaşında tam ihtiyacım olan zamanlardı ama ben babamı kaybettim. Babam yaşamıyor ama ben onunla devamlı irtibat halindeyim. Çünkü, o beni hala kolluyor. Başımdan çok olaylar geçti, babamı hep yanımda hissettim. Babamı çok özlüyorum, bana her zaman yardımcı olduğu inancındayım. Babanın değeri, gittikten sonra değil yaşarken bilinmeli. Bir el öpülmesi, hal hatır sorulması hem babayı hem evladı mutlu eder. " ifadelerini kullandı.

Eski bir milli basketbolcu olan Yaykın, ortaokula giderken başladığı basketbolu 19 yıl boyunca profesyonel oynadığını, tüm kazanç ve edinimlerinin spora bağlı geliştiğini söyledi.

Huzurevinde 2, 5 yıldır kalan Özcan Yaykın, burada çok mutlu zaman geçirdiğini ve kendine zaman ayırdığını anlattı. Yaykın, salgın sürecinde de kitap yazmak için çalışmalar yaptığını belirtti.

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Huzurevi Sakinimiz Özcan Yaykın Babasına Duyduğu Özlemi Kitapla Anlatıyor

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Huzurevi Sakinimiz Özcan Yaykın Babasına Duyduğu Özlemi Kitapla Anlatıyor - Son Dakika


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