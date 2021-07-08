Huzurevi sakinleri 15 ay sonra ilk kez dışarı çıktı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlardan bir grup pandemi tedbirlerinin kontrollü bir şekilde gevşetilmesi ile birlikte 15 ay sonra ilk kez dışarı çıktı. 10 kişi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek mutluluklarını dile getirdi.

Pandemiyle mücadelede alınan sıkı tedbirler sebebiyle dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri, normalleşme dönemiyle birlikte kontrollü bir şekilde dışarı çıkmaya başladı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını dikkatle uygulayan huzurevi sakinlerinden 10 kişi ilk ziyaretlerini Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na yaptı.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki müdürlük personeline misafir olan yaşlı teyzeler, çalışanlarla sohbet ederek, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve hizmete bir kez daha teşekkür ederek, dışarı çıkmanın mutluluğunu dile getirdi. Sağlığın hayattaki en önemli değer olduğunu vurgulayıp, pandemi tedbirlerini de dikkatle uyguladıklarını ifade ettiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 10 kişi kuruma ait kafeteryada ağırlanıp kendilerine kek ve pasta ikram edildi. Açık havada güzel bir gün geçiren huzurevi sakinleri daha sonra vedalaşarak kuruma ait araçla huzurevine geri döndü. - SAMSUN