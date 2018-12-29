Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinleri 2019 Yılına Erken Girdi

Huzurevi Sakinleri 2019 Yılına Erken Girdi

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kızılay Yaşlılar Huzurevinde 2019 yılı yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Huzurevi Sakinleri 2019 Yılına Erken Girdi, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kızılay Yaşlılar Huzurevinde 2019 yılı yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Yaşlılar,eğlence sırasında hüzünlü anlar yaşarken, bir çok yarışmaya katıldılar.

Akçakoca Kızılay Yaşlılar huzurevinde 2019 yılı erken kutlandı. 48 yaşlının kaldığı huzurevinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde üniversite öğrencileri de onlara eşlik etti. Yılbaşı eğlencesi öncesi Huzurevi Müdürü Mustafa Çakır, 2019 yılını kutlayarak sağlıklı yaşamlar diledi. Konuşmasının ardından 2019 yılı pastasını huzurevi sakinleri ile birlikte kesti. Pasta kesiminin ardından ise türküler söylendi, Karadeniz bölgesi müzikler çalınarak oyunlar oynandı. Türküler söylenmesi sırasında yaşlılar duygulu anlar yaşadı. Eğlence sürerken balon patlatmaca ve koltuk kapmaca yarışları düzenlendi. Yaşlılar eğlencenin doruğuna çıkması sırasında balon patlatma yarışında bir yaşlı yere yuvarlandı. Koltuk kapmaca yarışında ise yaşlılar yoğun ilgi gösterdi. Yılbaşı eğlencesi ikramlarla sona erdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:12 Kaynak: İHA

Kızılay, Akçakoca, Yılbaşı, Yaşam
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