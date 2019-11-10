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Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı

6 saat önce

Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı Huzurevi sakinleri Atatürk'e saygı duruşu yaptıktan sonra ruhuna dualar okudularDÜZCE - Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi sakinleri 10 Kasım sabahı Atatürk büstü önünde toplandı.

Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı

Huzurevi sakinleri Atatürk'e saygı duruşu yaptıktan sonra ruhuna dualar okudular

DÜZCE - Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi sakinleri 10 Kasım sabahı Atatürk büstü önünde toplandı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesleri ile birlikte saygı duruşunda bulunan huzurevi sakinleri duygusal anlar yaşadı.

Tüm ülkede olduğu gibi huzurevlerinde de 10 Kasım'da Atatürk unutulmadı. Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi sakinleri sabah erkenden kalkarak huzurevi önündeki Atatürk büstü önünde toplandı. Saat 9'u 5 geçe siren seslerinin gelmesi ile birlikte saygı duruşunda bulunan huzurevi sakinleri ardından İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra dualar eden huzurevi sakinleri duygusal anlar yaşadı. 76 yaşındaki Nurdan Toker, "Her yıl 10 Kasım'da ona olan sevgimden dolayı gözyaşlarımı tutamıyorum" dedi.

Kızılay Akçakoca Huzurevi Müdürü Mustafa Çakır'da, "Cumhuriyetimizin kurucusu aynı zamanda onursal Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. seneyi devriyesinde huzurevi sakinlerinin talebi ile kendi bahçemizde küçük bir anma etkinliği düzenledik. Tören talebinin huzurevi sakinlerinden gelmesi bizi ayrıca mutlu etti. Diğer törenlere katılmamız yaştan dolayı zor oluyor o yüzden kendi kurum bahçemizde böyle küçük bir anma töreni düzenledik" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Akçakoca, Kızılay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
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