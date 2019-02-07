Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinleri Başkan Cahan'ı Ziyaret Etti

Huzurevi Sakinleri Başkan Cahan'ı Ziyaret Etti

17 dakika önce

Huzurevi sakinleri Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı ziyaret etti.

Huzurevi Sakinleri Başkan Cahan'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Huzurevi sakinleri Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Uşak Huzurevi Müdürü Mehmet Koçak, Başkan Nurullah Cahan'a huzurevine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Yaklaşık 10 yıldır huzurevinde kalan Mehmet Akbay ise bir çok taleplerinin Başkan Cahan tarafından gerçekleştirildiğini belirterek teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onları daima baş tacımız gördük ve belediye olarak daima yanlarında olduk. Güzel anılarımız oldu. Huzurevi sakinlerimizin taleplerini bugüne kadar imkanlarımız dahilinde hep yerine getirdik. Onların hayır duasını almak bizim için çok önemliydi. Bu 5 yıllık süreç boyunca her daim dualarıyla desteklediler, yanımızda oldular. Bugün de çok teşekkür ederim, hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi hazırlamışlar" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:12 Kaynak: AA

Mehmet Akbay, Koçak, Nurullah Cahan, Uşak, Politika
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