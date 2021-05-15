Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı - Son Dakika

Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı

15.05.2021 10:28
Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı, System.String[]

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Özer ve Adana Huzurevi Müdürü Serdar Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın selamları ile huzurevlerimizi gezerek bayramlaşıp yaşlılarımızla birebir görüştüler.

Özer, "Yaşlı çınarlarımız ile sohbetimde evlerinde gibi hissettiklerini, çalışanları kendi evlatları gibi gördüklerini söylediler, mutluluklarını bizzat hissettim, biz devletin şefkat ve merhamet yüzüyüz. Aynı zamanda gören gözü tutan eli, gülümseyen yüzüyüz" dedi. - ADANA

Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı
Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı
Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı
Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı
Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı

Derya Yanık, Nevzat Özer, Huzurevi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Yaslandığı çit kırılınca 5 metreden dereye düşen çocuk, yaşam mücadelesi veriyor Yaslandığı çit kırılınca 5 metreden dereye düşen çocuk, yaşam mücadelesi veriyor Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta daha dayanabiliriz Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta daha dayanabiliriz Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor

Son Dakika Haberleri
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
18:01 Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin         
10:40
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek         
10:32
Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı         
08:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı         
18:54
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi         
17:42
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı         
17:23
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 10:49:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement