Huzurevi sakinleri Beydağ'a gezi düzenlendi

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beyköy Şelale Restaurant'tahuzurevi sakinleriyle biraraya geldi.

Ödemiş Belediyesi bünyesinde 29 yıldır hizmet veren Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi, huzurevi sakinlerinin yaşamlarının geri kalan kısmını rahat ve sıkıntısız sürdürebilmelerine özen göstermektedir. 29 kişini kaldığı huzurevinde, her hafta periyodik olarak yapılan etkinliklerin yanı sıra özel günlerde programlar düzenlenmektedir.Yaz aylarında serin yerlere düzenlenen gezi kapsamında huzurevi sakinleri Beyköy Şelale Restaurant'ta gitti. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlarhuzurevinden gelen büyükleri ziyaret ederek, sohbet etti. Baraj etrafındaki dinlenme yerlerinde ve Beyköy mevkiinde gün boyu gezen ve sohbet eden yaşlılar keyifli bir gün yaşadı.