Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri Beydağ'a gezi düzenlendi
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Huzurevi sakinleri Beydağ'a gezi düzenlendi

2 saat önce

Ödemiş Belediyesi bünyesinde bulunan Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi sakinleri yaz ayları etkinlikleri kapsamında Beydağ Barajı'na gezi düzenledi.

Huzurevi sakinleri Beydağ'a gezi düzenlendi, System.String[]

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beyköy Şelale Restaurant'tahuzurevi sakinleriyle biraraya geldi.

Ödemiş Belediyesi bünyesinde 29 yıldır hizmet veren Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi, huzurevi sakinlerinin yaşamlarının geri kalan kısmını rahat ve sıkıntısız sürdürebilmelerine özen göstermektedir. 29 kişini kaldığı huzurevinde, her hafta periyodik olarak yapılan etkinliklerin yanı sıra özel günlerde programlar düzenlenmektedir.Yaz aylarında serin yerlere düzenlenen gezi kapsamında huzurevi sakinleri Beyköy Şelale Restaurant'ta gitti. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlarhuzurevinden gelen büyükleri ziyaret ederek, sohbet etti. Baraj etrafındaki dinlenme yerlerinde ve Beyköy mevkiinde gün boyu gezen ve sohbet eden yaşlılar keyifli bir gün yaşadı.

Ödemiş Belediyesi, Feridun Yılmazlar, Beyköy, Beydağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
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