Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinleri Deniz ve Doğayla buluştu
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Huzurevi Sakinleri Deniz ve Doğayla buluştu

1 saat önce

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler kapsamında her yıl yaz aylarında yapılan organizasyonlarla huzurevi sakinleri farklı etkinlikler ve geziler düzenlenerek sosyal hayatın içerisinde tutuluyor.

Huzurevi Sakinleri Deniz ve Doğayla buluştu, System.String[]

Sosyal etkinlikler kapsamında İnegöl Belediyesi Huzurevi Müdürlüğünde burada kalan yaşlılar için her yıl kurum içerisinde; konserler, yaşlılar haftası etkinlikleri, mevlitler düzenlenirken, kurum dışında deniz ve piknik etkinlikleri, kahvaltı ve yemek organizasyonları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Huzurevi Müdürlüğü tarafından son olarak kurum içinde kalan 32'si erkek 6'sı bayan toplam 38 huzurevi sakininin katıldığı gezi ve piknik düzenlendi. Bu etkinlikle sadece kurum içinde değil, kurum dışında da iyi vakit geçirmeleri ve kendilerini değerli hissetmeleri sağlanıyor.

YEŞİLİN VE MAVİNİN TADINI ÇIKARDILAR

Perşembe günü gerçekleşen günü birlik etkinlikte; huzurevi sakinlerinden erkekler denize götürülürken, kadınlar ise İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde ağırlandı. Huzurevinin erkek sakinleri yeşilin ve mavinin buluştuğu sahildeki piknik alanında gün boyu keyifli vakit geçirirken, denizin de tadını çıkarmayı ihmal etmediler. Yaşadıkları bu güzel günü fotoğraf çekerek hatıralarına ekleyen huzurevi sakinleri, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirttiler. Kadınlar ise İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) görevlileri tarafından yeşilin hakim olduğu Yenice Gölü'nün yanı başında bulunan DOSTUM Bungalov konaklama bölümünde hazırlanan piknik alanında ağırlandı. Sohbet ederken aynı zamanda çaylarını yudumlamanın keyfini yaşayan huzurevi sakinleri, doğanın, güneşin ve temiz havanın da tadını çıkardılar.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
İnegöl Belediyesi, Güncel
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