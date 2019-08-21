Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri ebru sanatını öğreniyor
Son Dakika Güncel Haber

Huzurevi sakinleri ebru sanatını öğreniyor

1 saat önce

Kütahya Huzurevi'nde kalan yaşlılar çeşitli etkinliklerin yanı sıra ebru sanatıyla da sosyalleşiyor.

Huzurevi sakinleri ebru sanatını öğreniyor, System.String[]
Kütahya Huzurevi'nde kalan yaşlılar çeşitli etkinliklerin yanı sıra ebru sanatıyla da sosyalleşiyor.

Ebru sanatı eğitmeni Gürkan Cihangir tarafından verilen eğitime büyük ilgi gösteren huzurevi sakinleri, hem keyifli anlar yaşıyor, hem de boş zamanlarını değerlendiriyor.

Kurslarda ebrunun tarihçesi, kağıt üzerinde tatbiki ve ebru çeşitleri gibi konularda bilgiler veriliyor.

Renklerin su ile dansı olarak adlandırılan ebru sanatına ilgi gösteren yaşlıların eserleri ise adeta göz kamaştırıyor.

Kütahya Huzurevi Müdürü Ali Gedik, kurs bitiminde, kursiyerlerin yaptığı eserlerin sergileneceği bir etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdi. (EFE-) - KÜTAHYA
Cihangir, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar
Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! İşte masaya yatırılması beklenen konular Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri ebru sanatını öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]