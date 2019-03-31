Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinleri, Görevlilerin Yardımıyla Oy Kullandı

Huzurevi Sakinleri, Görevlilerin Yardımıyla Oy Kullandı

1 saat önce

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık kuruldu.

Huzurevi Sakinleri, Görevlilerin Yardımıyla Oy Kullandı, System.String[]
Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık kuruldu.


Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.


Yürüme güçlüğü çeken, bastonla yürüyen ve tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar, görevlilerin yardımıyla huzurevinin bahçesindeki binada sandık başına gitti.


Nasıl oy kullanacaklarına ilişkin bilgi verilen yaşlılar, kabine geçerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Yaklaşık 10 yıldır huzurevinde kalan 90 yaşındaki Halim Altınbaşak, tekerlekli yürüteç ve görevlilerin yardımıyla sandık başına giderek oyunu kullandı.


Altınbaşak, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Altınbaşak, kendisine yardım eden devlet yetkililerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Altınbaşak, Kırklareli, Güncel
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