Huzurevi Sakinleri İçin Yenil Yıl Dolayısıyla Kutlama Yapıldı
1 saat önce
Kuyucak Belediyesi Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Kuyucak
Belediyesi Horsunlu
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri
Düğün Salonunda, Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda bazı yaşlılar bol bol eğlendi.
Programa Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk
, daire amirleri ve huzurevi sakinleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Huzurevi sakinlerinden İkbal Közsüren davetlilere "Atatürk
" şiiri okudu.
Program kapsamında huzurevi sakinlerine çeşitli ikramlar yapıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:43 Kaynak: İHA
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