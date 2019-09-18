Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri konserde doyasıya eğlendi
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Huzurevi sakinleri konserde doyasıya eğlendi

1 saat önce

Bolu'da İzzet Baysal Vakıf Huzurevi bahçesinde düzenlenen konserde yaşlılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği sanatçılarının seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlendi.

Huzurevi sakinleri konserde doyasıya eğlendi, System.String[]

Bolu'da İzzet Baysal Vakıf Huzurevi bahçesinde düzenlenen konserde yaşlılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği sanatçılarının seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlendi.


Kent merkezinde iki huzurevi ile ilçelerde bulunan huzurevlerinde kalan yaşlıların neşeli zaman geçirerek stres atmaları için Sümer Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'nin bahçesinde konser düzenlendi. Konsere huzurevi sakinlerinin yanı sıra şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Konsere katılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği sanatçıları Elif Doğan ve Ali Demirhan'ın seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlendi.


Yaklaşık iki saat süren konserde yaşlılar şarkılara eşlik ederek neşeli dakikalar geçirdi. Elif Doğan, masaları tek tek gezerek şarkılarını huzurevi sakinleriyle birlikte söyledi. Aileleri ile birlikte konsere gelen çocuklara da pamuk helva dağıtıldı. - BOLU

İzzet Baysal, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:49 Kaynak: İHA
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