Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun - Son Dakika

Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun

27.01.2021 11:03
Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısını yaptıran Mersin'deki huzurevi sakinleri, uygulamadan memnuniyet duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısını yaptıran Mersin'deki huzurevi sakinleri, uygulamadan memnuniyet duydukları memnuniyeti dile getirdi.

CoronaVac aşısı, ülke genelindeki huzurevleri ve bakımevleri sakinlerine uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda aşı olan Mersin'in Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinleri, sağlıkçıların ardından aşı önceliğinin kendilerine tanınmasından memnuniyet duyuyor.

"Daha pozitif ve güçlü hissediyorum"

Huzurevi sakini 70 yaşındaki Hüseyin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı konusunda ilk olarak sağlık çalışanlarından bilgi aldıklarını söyledi.

Aşı olduktan sonra vücudunun herhangi bir yan etki göstermediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Hiç çekinmeden aşı oldum. Kendimi iyi hissediyorum. Sıkıntı görmedim. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız 'aşınızı yaptırın' diyorsa tereddütsüz yaptırmak lazım. Aşımı yaptırdım, gereken kurallara uyuyorum. Samimiyetle söylüyorum aşı olduktan sonra kendimi daha pozitif ve güçlü hissediyorum. Daha diriyim ve daha güvendeyim."

Meryem Samuray (74), aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki yaşamadığını dile getirerek, herkesin çekinmeden aşı olması gerektiğini anlattı.

"Hizmet ayağımıza kadar geldi"

Huzurevi sakini 78 yaşındaki Hanım Acar, sağlık çalışanlarının ardından önceliğin kendilerine verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Acar, "Aşının bana zararı olmayacaksa niye yaptırmayayım. Devletimiz bize bu hakkı veriyor. Vatandaşlarımız aşısını olsun. Zararlı bir şey değil. Hizmet ayağımıza kadar geldi." diye konuştu.

İsmail Hakkı Buyuran (81) da aşı olduktan sonra kendini daha rahat hissettiğini söyledi.

Lütfiye Toroman (56), hiçbir çekincesi olmadan aşısını yaptırdığını kaydetti.

Aşı yaptırmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Toroman, "Ben haberlerde izledim, Cumhurbaşkanımız da aşı oldu. O olduktan sonra ben dünden olurum. Neden olmayayım?" dedi.

"Kendimi son derece güvende hissediyorum"

Sevil Seyhan (72), aşının önlem açısından çok güzel olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İyi bir çalışma. Virüsten korunacağımızı düşünüyorum. Aşı koruyucu kalkan, vatandaşlarımız da çekinmesin. Lütfen kurallara uysunlar. Kendimi son derece güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanımız çok zeki, korkusuz ve sağduyulu bir insan. Ona çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmadı."

Hüseyin Şahin, Huzurevi, Toroslar, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Kadir Güzin'e toplu taşımada büyük ayıp! İzin belgesi olmasına rağmen üzerine yürüyüp zorla indirdiler Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek Zorla dilendirilen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı, ifadeleri kan dondurdu: Para götürmeyince dövüyorlardı
Cinsel ilişki sonrası kız arkadaşını kullanılmış kondomdan sperm almaya çalışırken yakaladı Cinsel ilişki sonrası kız arkadaşını kullanılmış kondomdan sperm almaya çalışırken yakaladı         
11:36
Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı         
11:16
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
11:11
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu         
10:05
Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı         
09:57
Biden'dan Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti         
09:53
Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor         
09:09
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 11:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei