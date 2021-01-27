Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısını yaptıran Mersin'deki huzurevi sakinleri, uygulamadan memnuniyet duydukları memnuniyeti dile getirdi.

CoronaVac aşısı, ülke genelindeki huzurevleri ve bakımevleri sakinlerine uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda aşı olan Mersin'in Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinleri, sağlıkçıların ardından aşı önceliğinin kendilerine tanınmasından memnuniyet duyuyor.

"Daha pozitif ve güçlü hissediyorum"

Huzurevi sakini 70 yaşındaki Hüseyin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı konusunda ilk olarak sağlık çalışanlarından bilgi aldıklarını söyledi.

Aşı olduktan sonra vücudunun herhangi bir yan etki göstermediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Hiç çekinmeden aşı oldum. Kendimi iyi hissediyorum. Sıkıntı görmedim. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız 'aşınızı yaptırın' diyorsa tereddütsüz yaptırmak lazım. Aşımı yaptırdım, gereken kurallara uyuyorum. Samimiyetle söylüyorum aşı olduktan sonra kendimi daha pozitif ve güçlü hissediyorum. Daha diriyim ve daha güvendeyim."

Meryem Samuray (74), aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki yaşamadığını dile getirerek, herkesin çekinmeden aşı olması gerektiğini anlattı.

"Hizmet ayağımıza kadar geldi"

Huzurevi sakini 78 yaşındaki Hanım Acar, sağlık çalışanlarının ardından önceliğin kendilerine verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Acar, "Aşının bana zararı olmayacaksa niye yaptırmayayım. Devletimiz bize bu hakkı veriyor. Vatandaşlarımız aşısını olsun. Zararlı bir şey değil. Hizmet ayağımıza kadar geldi." diye konuştu.

İsmail Hakkı Buyuran (81) da aşı olduktan sonra kendini daha rahat hissettiğini söyledi.

Lütfiye Toroman (56), hiçbir çekincesi olmadan aşısını yaptırdığını kaydetti.

Aşı yaptırmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Toroman, "Ben haberlerde izledim, Cumhurbaşkanımız da aşı oldu. O olduktan sonra ben dünden olurum. Neden olmayayım?" dedi.

"Kendimi son derece güvende hissediyorum"

Sevil Seyhan (72), aşının önlem açısından çok güzel olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İyi bir çalışma. Virüsten korunacağımızı düşünüyorum. Aşı koruyucu kalkan, vatandaşlarımız da çekinmesin. Lütfen kurallara uysunlar. Kendimi son derece güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanımız çok zeki, korkusuz ve sağduyulu bir insan. Ona çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmadı."