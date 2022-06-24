Huzurevi sakinleri piknik yaptı - Son Dakika
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Huzurevi sakinleri piknik yaptı

24.06.2022 17:27
Huzurevi sakinleri piknik yaptı

Keçiören Belediyesi'nin Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri mesire yerinde piknik keyfi yaşadı.

Keçiören Belediyesi'nin Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri mesire yerinde piknik keyfi yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, otobüsle ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na götürülen huzurevi sakinleri, mangal yakarak gün boyunca doğada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yaşlı çınarlara huzurevi çalışanlarının da eşlik ettiği piknik etkinliğine katılanlar, şarkı ve türküler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Onları çok seviyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevindeki yaşlılara yönelik zaman zaman sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Huzurevi sakinlerine hizmet etmekten duydukları mutluluğu ifade eden Altınok, "Onlara doğayla baş başa, oksijeni bol bir ortamda piknik yapma imkanı sunduk. Hepsinin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetimizin karşılığında belediyemiz bereketleniyor. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Onları çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevi sakinleri piknik yaptı - Son Dakika

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