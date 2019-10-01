Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri, sağlık müdürlüğünün misafiri oldu
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Huzurevi sakinleri, sağlık müdürlüğünün misafiri oldu

1 saat önce

Elazığ'da huzurevi sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal tesislerde ağırlandı.

Huzurevi sakinleri, sağlık müdürlüğünün misafiri oldu, System.String[]

Elazığ'da huzurevi sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal tesislerde ağırlandı.


İl Sağlık Müdürlüğü 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Gazi Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sosyal tesislerde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe huzurevi sakinlerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, kurum personeli katıldı. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, İl Sağlık Müdürü Polat, tek tek yaşlılarla ilgilenip sohbet etti.


Huzurevi sakinlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat," Sizler bizim için birer yol gösterici, birer çınarsınız. Gelmiş olduğunuz yaş itibarı ile hayat tecrübelerinizden faydalanmamız gerekir.Müdürlüğümüz olarak başta sağlık olmak üzere her türlü sorununuz için yanınızda olmaya hazırız. Bu tür programların sadece yaşlılar haftası ve gününde değil, daha sık yapılması gerektiği kanaatindeyim"dedi. - ELAZIĞ

İl Sağlık Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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