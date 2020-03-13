Huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçti - Son Dakika

Huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçti

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar sağlık taramasından geçirildi.

Huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar sağlık taramasından geçirildi.


Burada kalan yaşlılara yapılan taramada; ağız ve diş sağlığı, ağız kuruluğu, protez bakımı, sistemik hastalıkların ağız içi belirtileri, geriatrik diş hekimliği uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunulmakla birlikte yaşlıların kan şekerleri ve tansiyon ölçümleri de yapıldı. Faaliyetlerinin bundan sonra da devam edeceği ve önümüzdeki günlerde huzurevinde diğer branşlarda da sağlık taramasının gerçekleştirileceği belirtildi.


Ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirten huzurevi sakinleri, kendilerini yanlız bırakmayan hastane yetkililerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:43 Kaynak: İHA
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