Huzurevi sâkinleri şehitleri andı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit ve gazilerimiz için Kur'an-ı kerim okuyarak dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakınlarının ve gazilerin de bulunduğu ziyarette, huzurevi sakinleri Kur'an-ı kerim okuyarak dua etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri, memleketimizin ve milletimizin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu söyledi. - BURSA