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Huzurevi sâkinleri şehitleri andı - Son Dakika

Huzurevi sâkinleri şehitleri andı

17.09.2021 15:15
Huzurevi sâkinleri şehitleri andı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit ve gazilerimiz için Kur'an-ı kerim okuyarak dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit ve gazilerimiz için Kur'an-ı kerim okuyarak dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakınlarının ve gazilerin de bulunduğu ziyarette, huzurevi sakinleri Kur'an-ı kerim okuyarak dua etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri, memleketimizin ve milletimizin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu söyledi. - BURSA

Huzurevi sâkinleri şehitleri andı
Huzurevi sâkinleri şehitleri andı
Huzurevi sâkinleri şehitleri andı
Huzurevi sâkinleri şehitleri andı
Huzurevi sâkinleri şehitleri andı

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Huzurevi sâkinleri şehitleri andı - Son Dakika


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