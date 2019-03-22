Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinleri Sergi Açtı

Huzurevi Sakinleri Sergi Açtı

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaşlılık gibi zor dönemde, büyüklere hürmet göstermenin insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaşlılık gibi zor dönemde, büyüklere hürmet göstermenin insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Vali Demirtaş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergide yer alan eserler hakkında huzurevi sakinlerinden bilgi alan Vali Demirtaş, yaşlılarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Milli kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan büyüklerin hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Vali Demirtaş, sosyal devlet anlayışı ile devletin her türlü imkanı yaşlıların hizmetine sunduğunu ifade etti.

Yaşlılığın, yaradılış özelliklerinin bir sonucu olarak bir başkasının desteğine ve yardımına ihtiyaç duyulduğu bir dönem olduğunu belirten Vali Demirtaş, bu zor dönemdeki büyüklerimize hürmet göstermenin insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Vali Demirtaş'ın huzurevi ziyaretine eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

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