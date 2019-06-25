Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri tiyatroda "kendilerini" oynadı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Huzurevi sakinleri tiyatroda "kendilerini" oynadı

1 saat önce

Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri, yaşantılarını takip eden bir akademisyenle yazdıkları ve hayatlarını konu alan "Sandığınız Gibi Değil" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Huzurevi sakinleri tiyatroda
Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri, yaşantılarını takip eden bir akademisyenle yazdıkları ve hayatlarını konu alan "Sandığınız Gibi Değil" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doktor Fatma Keçeli, yaratıcı drama çalışmaları kapsamında huzurevi sakinleriyle bir yıl boyunca çalışma yaptı.
Ön hazırlık sürecinde farklı oyunlar oynayan grup üyeleriyle bir tiyatro gösterisi hazırlamaya karar veren Keçeli, huzurevi sakinleriyle "Sandığınız Gibi Değil" adlı tiyatro gösterisi hazırladı.
Düzce Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri hazırladıkları ve kendi hayatlarını konu alan oyunu izleyicilerin beğenisine sundu.
Keçeli, yaptığı açıklamada, yaşlılarla yol yürüdüğünü ve yaşlıların kendisine çok şey kattığını söyledi.
Kısa bir oyun hazırladıklarını belirten Keçeli, "Yaşlıların rızası ve hatta arzusuyla yaşantılarından yola çıkan bir oyun kaleme almaya karar verdim. Bir yıldır onlarla birlikteyim ve çok şey öğrendim. Sayelerinde ve yaratıcı katkılarıyla kısa bir oyun yazdım yaşa dayalı ayrımcılığa neden olan, yaşlılığı ve huzurevinde olmayı bir tür düşkünlük gibi algılayan yaygın anlayışı mizah yoluyla hicveden, onu görünür kılan bir oyundu bu." şeklinde konuştu.
Huzurevi sakinlerinin diledikleri gibi oyuna ekleme çıkarma yaptıklarına değinen Keçeli, şöyle devam etti:
"Bazı cümlelerime müdahale ettiler, 'Biz olsak bunu böyle söylemezdik.' dediler. Duruma uygun başka ifadeler önerdiler. Kimi zaman onlar beni ikna etti, kimi zaman da ben onları. Grup olarak, tek gözettiğimiz şey yaptığımız değişikliklerin anlatmak istediğimiz hikayenin bütünlüğüne, tutarlılığına zarar verip vermemesiydi. Gerçekten çok keyifli kolektif bir çalışma oldu. Bu yüzden oynarken onlar da çok keyif aldı, izlerken seyirciler de."
Keçeli, bu gibi çalışmaların yaşlıları motive ettiğini ve bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: AA
oyun, karar, düzce, tiyatro, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 88 yerinden bıçaklayan caninin savunması pes dedirtti! Sanat dünyasının acı kaybı! Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri tiyatroda "kendilerini" oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]