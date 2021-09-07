Huzurevi sakinleri tiyatroyu hem oynadı hem izledi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerince hazırlanan 'Sandığınız gibi değil' tiyatro gösterimi Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde Vali Cevdet Atay ve Düzce protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce'de huzurevi sakinlerinin hazırladığı 'Sandığınız gibi değil' tiyatro gösteriminin videosu Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde, huzurevlerinde kalan yaşlılar, protokol üyeleri ve Düzcelilere gösterime girdi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce protokol üyelerinin de katılım sağladığı program öncesinde huzurevi sakinlerinin hazırladığı, resim ve atölye sergisi gezildi. Serginin ardından Vali Atay ve beraberindekiler Huzurevi sakinlerinin hazırlayıp oynadığı 'Sandığınız gibi değil' tiyatrosunun video gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından tiyatroda oynayan isimlere çiçek takdim edildi. - DÜZCE