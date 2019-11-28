Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri UlaşımPark'ı ziyaret etti
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Huzurevi sakinleri UlaşımPark'ı ziyaret etti

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'UlaşımPark'ı Gezelim Görelim' projesi kapsamında Kocaeli Huzurevi sakinlerini UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde ağırladı.

Huzurevi sakinleri UlaşımPark'ı ziyaret etti, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'UlaşımPark'ı Gezelim Görelim' projesi kapsamında Kocaeli Huzurevi sakinlerini UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde ağırladı.


Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 'UlaşımPark'ı Gezelim Görelim' projesi kapsamında Kocaeli Huzurevi sakinlerini Genel Müdürlüğü'nde misafir etti. Proje kapsamında en genci 64 en yaşlısı da 92 yaşında olan misafirleri ağırlayan UlaşımPark yöneticileri ve çalışanları, ilk olarak tramvay turu düzenledi. Daha sonra UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde bulunan tramvay bakım atölyesi ve kontrol merkezini gezen huzurevi sakinleri, mutlu bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.


Huzurevi sakinlerinden başkana teşekkür


UlaşımPark, Eylül 2015'ten bu yana Kocaeli'ndeki vatandaşlara 'Misafir Odaklı Hizmet Anlayışı' ile hizmet sağlıyor. Bu anlayış kapsamında UlaşımPark yöneticileri de ulaşımın kalbi olan genel müdürlüğünde çeşitli misafirleri ağırlayarak tramvayın çalışma prensibi, tramvay gezisi düzenleyerek farkındalık oluşturmayı kendine hedef edindi. Son olarak Kocaeli Huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenen gezinin ardından duygularını dile getiren misafirler, "Böylesine bir imkan sağladığı için ve böylesine güzel bir günü bizlere yaşattığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederiz" dediler. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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