Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinleri unutulmadı
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Huzurevi sakinleri unutulmadı

35 dakika önce

Kırşehir'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Vali İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ve beraberindeki heyet, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

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Kırşehir'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Vali İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ve beraberindeki heyet, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın ve beraberindeki heyet, Kırşehir Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Akın, anlamlı gün vesilesiyle büyüklerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sadece bir gün değil, fırsat buldukça huzurevi sakinlerinin ziyaret edilmesi gerektiğini kaydeden Akın, "Yaşlılarımız bizleri büyük fedakarlıklarla büyüterek bugünlere getirdi. Bizler de sizlere olan vefa borcumuzun farkındayız. Sizleri huzurlu ve sağlıklı görmek bizleri mutlu ediyor. İnanıyorum ki bundan sonraki hayatınızı da aynı şekilde geçirirsiniz. Bu duygularla tüm yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akın ve beraberindeki bazı idareciler, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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