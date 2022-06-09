Kırşehir'de, huzurevi sakinleri ve kursiyerler, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi ve Mucur Halk Eğitim Merkezi'nin, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde gezi ve piknik programı düzenlediği belirtildi.

Huzurevi sakinleri ve kursiyerlerin göldeki gözetleme kulesinde flamingo, martı, angıt, kızıl şahin ve yerel kuşları gözlemlediği belirtilen açıklamada, Seyfe köyündeki mesire alanında da piknik yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Misafirlerimiz doğa yürüyüşü, kuş gözlemi ve ziyaretçi merkezi bahçesinde piknik yaparak unutulmaz bir gün geçirdiler. Gelen ziyaretçilerimize teşekkür eder ve tüm halkımızı alanlarımızı ziyaret etmeye bekleriz." ifadelerine yer verildi.