Huzurevi sakinleri ve kursiyerler Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Huzurevi sakinleri ve kursiyerler Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti

09.06.2022 12:09
Huzurevi sakinleri ve kursiyerler Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti

Kırşehir'de, huzurevi sakinleri ve kursiyerler, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Kırşehir'de, huzurevi sakinleri ve kursiyerler, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi ve Mucur Halk Eğitim Merkezi'nin, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde gezi ve piknik programı düzenlediği belirtildi.

Huzurevi sakinleri ve kursiyerlerin göldeki gözetleme kulesinde flamingo, martı, angıt, kızıl şahin ve yerel kuşları gözlemlediği belirtilen açıklamada, Seyfe köyündeki mesire alanında da piknik yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Misafirlerimiz doğa yürüyüşü, kuş gözlemi ve ziyaretçi merkezi bahçesinde piknik yaparak unutulmaz bir gün geçirdiler. Gelen ziyaretçilerimize teşekkür eder ve tüm halkımızı alanlarımızı ziyaret etmeye bekleriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Seyfe Gölü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevi sakinleri ve kursiyerler Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti - Son Dakika

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