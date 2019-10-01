Huzurevi sakinleri, 'yaşlılar günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

İSTANBUL Küçükçekmece sahilinde, Onur Marketler zincirinin bünyesinde bulunan Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından Olgunyaş Huzurevi'nde kalanlar için 'Yaşlılar Günü' dolayısıyla kahvaltı etkinliği düzenlendi. Yapılan etkinlikte huzurevinin asırlık çınarları, "Yılda bir de olsa hatırlanmak güzel" mesajı verdi.

Düzenlenen kahvaltı etkinliğine Türk Sanat Müziği Sanatçısı Sevil Güngör, Udi Süha Söylemezoğlu, Temel ve Dursun İstanbul'da filminin yapımcısı, yönetmeni İhsan Taş, gazeteci Kamil Hizer, AHEV Vakıf Müdürü İsa Ük ile huzurevi yetkileri katıldı. Ud eşliğinde söylenen şarkılar, huzurevi sakinlerine kimi zaman neşeli kimi zaman ise duygusal anlar yaşattı. Bir huzurevi sakini ise kendi yazıp okuduğu şiir ve söylediği şarkılarla etkinliğe renk kattı. Keyifli geçen kahvaltı boyunca huzurevi sakinleri anılarını paylaşırken, unutulmaktan yakındı. Huzurevi sakinleri, "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, tek isteğimiz unutulmamak. Yılda bir de olsa hatırlanmak güzel. Tek talebimiz var, yanımızda olun yeter" diyerek kendileri için düzenlenen etkinlik için teşekkür ettiler. AHEV Vakfı Müdürü İsa Ük, her daim baş tacı olan büyüklerin yanında olacaklarını belirtip, huzurevi sakinlerine uzun ve sağlıklı yaşam dileklerini iletti.